https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-boytsam-svo-poluchit-million-vmesto-zemli-stalo-prosche-1149754277.html

В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще

В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще

В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T13:09

2025-09-26T13:09

2025-09-26T13:34

крым

сергей аксенов

земля

земля в крыму для участников сво

участники сво

выплаты и компенсации

соцзащита

общество

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146658812_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_582ad97b817c3ab0af84c8b0151ec910.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Упрощенная процедура прописана в законе "О внесении изменений в статью 6-2 закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности РК или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений".При этом военным нет необходимости дополнительно обращаться с заявлением и представлять какие-либо документы в другие ведомства, в том числе в минимущества Крыма. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.Если же контрактник захочет получить участок, то оформление будет идти по прежней процедуре постановки в очередь.На этой неделе в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО.Кроме того, крымчане могут получить единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперацииВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииКак участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли

https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-khotyat-uprostit-naznachenie-na-gosdolzhnosti-dlya-uchastnikov-svo-1149374760.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, земля, земля в крыму для участников сво, участники сво, выплаты и компенсации, соцзащита, общество, новости крыма, закон и право