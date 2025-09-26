Рейтинг@Mail.ru
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще - РИА Новости Крым, 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-boytsam-svo-poluchit-million-vmesto-zemli-stalo-prosche-1149754277.html
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T13:09
2025-09-26T13:34
крым
сергей аксенов
земля
земля в крыму для участников сво
участники сво
выплаты и компенсации
соцзащита
общество
новости крыма
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146658812_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_582ad97b817c3ab0af84c8b0151ec910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Упрощенная процедура прописана в законе "О внесении изменений в статью 6-2 закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности РК или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений".При этом военным нет необходимости дополнительно обращаться с заявлением и представлять какие-либо документы в другие ведомства, в том числе в минимущества Крыма. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.Если же контрактник захочет получить участок, то оформление будет идти по прежней процедуре постановки в очередь.На этой неделе в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО.Кроме того, крымчане могут получить единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
крым
крым, сергей аксенов, земля, земля в крыму для участников сво, участники сво, выплаты и компенсации, соцзащита, общество, новости крыма, закон и право
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще

В Крыму упростили процедуру получения компенсации вместо земельного участка бойцам СВО

13:09 26.09.2025 (обновлено: 13:34 26.09.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Дубов / Перейти в фотобанкВоенная форма
Военная форма - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Упрощенная процедура прописана в законе "О внесении изменений в статью 6-2 закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности РК или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений".
"Теперь, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн рублей взамен земельного участка сразу при заключении контракта", – пояснил он.
При этом военным нет необходимости дополнительно обращаться с заявлением и представлять какие-либо документы в другие ведомства, в том числе в минимущества Крыма. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.
Если же контрактник захочет получить участок, то оформление будет идти по прежней процедуре постановки в очередь.
"Данные изменения коснутся тех военнослужащих, которые подпишут контракт с даты вступления в силу данного закона", – подчеркнул Аксенов.
На этой неделе в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО.
Кроме того, крымчане могут получить единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации.
Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.
Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
Участник СВО
11 сентября, 15:04
КрымСергей АксеновЗемляЗемля в Крыму для участников СВОУчастники СВОВыплаты и компенсацииСоцзащитаОбществоНовости КрымаЗакон и право
 
Лента новостейМолния