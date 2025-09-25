https://crimea.ria.ru/20250925/v-sevastopole-vydelili-esche-40-gektarov-zemli-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-1149734386.html

В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 40 гектаров земли в районе села Полюшко для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках программы развития градостроительной деятельности города будут выделены средства на подготовку проектов планировки и межевания территории. После завершения этих работ земельные участки будут сформированы и переданы участникам СВО и их родственникам.Кроме того, продолжается работа по выплате единовременной помощи семьям с детьми."Более 69 тысяч севастопольских детей уже получили единовременную выплату в 5000 рублей. На сегодняшнее утро поступили заявления на 79,5 тысяч детей, выплаты произведены на 69,2 тысячи детей, в ближайшие дни выплаты поступят еще на 3,5 тысячи детей", – рассказал Развожаев.И добавил, что более 11 тысяч заявлений были возвращены из-за ошибок в банковских реквизитах или других неточностей. Родители могут подать исправленные данные повторно. Все заявления, принятые до 1 октября, будут обработаны полностью: семьи получат выплату либо разъяснения о причинах отказа.Ранее сообщалось, что в Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семейПриемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы

