В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
В Севастополе дополнительно выделили более 40 гектаров земли в районе села Полюшко для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T17:48
2025-09-25T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 40 гектаров земли в районе села Полюшко для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках программы развития градостроительной деятельности города будут выделены средства на подготовку проектов планировки и межевания территории. После завершения этих работ земельные участки будут сформированы и переданы участникам СВО и их родственникам.Кроме того, продолжается работа по выплате единовременной помощи семьям с детьми."Более 69 тысяч севастопольских детей уже получили единовременную выплату в 5000 рублей. На сегодняшнее утро поступили заявления на 79,5 тысяч детей, выплаты произведены на 69,2 тысячи детей, в ближайшие дни выплаты поступят еще на 3,5 тысячи детей", – рассказал Развожаев.И добавил, что более 11 тысяч заявлений были возвращены из-за ошибок в банковских реквизитах или других неточностей. Родители могут подать исправленные данные повторно. Все заявления, принятые до 1 октября, будут обработаны полностью: семьи получат выплату либо разъяснения о причинах отказа.Ранее сообщалось, что в Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семейПриемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
новости севастополя
В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации

Правительство Севастополя выделило еще больше 40 гектаров земли для участников СВО

17:48 25.09.2025 (обновлено: 17:56 25.09.2025)
 
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дополнительно выделили более 40 гектаров земли в районе села Полюшко для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в рамках программы развития градостроительной деятельности города будут выделены средства на подготовку проектов планировки и межевания территории. После завершения этих работ земельные участки будут сформированы и переданы участникам СВО и их родственникам.
Кроме того, продолжается работа по выплате единовременной помощи семьям с детьми.
"Более 69 тысяч севастопольских детей уже получили единовременную выплату в 5000 рублей. На сегодняшнее утро поступили заявления на 79,5 тысяч детей, выплаты произведены на 69,2 тысячи детей, в ближайшие дни выплаты поступят еще на 3,5 тысячи детей", – рассказал Развожаев.
И добавил, что более 11 тысяч заявлений были возвращены из-за ошибок в банковских реквизитах или других неточностей. Родители могут подать исправленные данные повторно. Все заявления, принятые до 1 октября, будут обработаны полностью: семьи получат выплату либо разъяснения о причинах отказа.
Ранее сообщалось, что в Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей.
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
 
Новости Севастополя
 
