В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:35
2025-09-24T12:41
крым
сергей аксенов
пособия и выплаты
выплаты и компенсации
участники сво
новости крыма
господдержка
герои сво
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.
крым
крым, сергей аксенов, пособия и выплаты, выплаты и компенсации, участники сво, новости крыма, господдержка, герои сво, служба по контракту, служба в вс рф по контракту
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

В Крыму единовременную выплату контрактникам-участникам СВО увеличили до 800 тысяч рублей

12:35 24.09.2025 (обновлено: 12:41 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тысяч рублей", - сообщил Аксенов.

Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.
Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.
КрымСергей АксеновПособия и выплатыВыплаты и компенсацииУчастники СВОНовости КрымаГосподдержкаГерои СВОСлужба по контрактуСлужба в ВС РФ по контракту
 
