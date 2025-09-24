https://crimea.ria.ru/20250924/v-krymu-uvelichili-edinovremennuyu-vyplatu-uchastnikam-spetsoperatsii-1149678445.html
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:35
2025-09-24T12:35
2025-09-24T12:41
крым
сергей аксенов
пособия и выплаты
выплаты и компенсации
участники сво
новости крыма
господдержка
герои сво
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:578:2613:2048_1920x0_80_0_0_15872af1c6d175ff5daa2672e1a7a55d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиДля воинов СВО передадут 97 земельных участков в СевастополеВ Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов
https://crimea.ria.ru/20250626/v-krymu-uchastnikam-svo-bystree-i-prosche-poluchit-million-vmesto-zemli-1147509102.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:239:2583:2048_1920x0_80_0_0_15d16daf5b36b51474584cbab0c109d7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, пособия и выплаты, выплаты и компенсации, участники сво, новости крыма, господдержка, герои сво, служба по контракту, служба в вс рф по контракту
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму единовременную выплату контрактникам-участникам СВО увеличили до 800 тысяч рублей
12:35 24.09.2025 (обновлено: 12:41 24.09.2025)