В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

2025-09-24T12:35

2025-09-24T12:35

2025-09-24T12:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиДля воинов СВО передадут 97 земельных участков в СевастополеВ Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов

