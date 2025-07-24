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Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся получения денежной компенсации взамен... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T17:05
2025-07-24T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся получения денежной компенсации взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.Ведомство разъяснило основные этапы процесса получения компенсации, сроки рассмотрения заявлений и требования к документам.В частности, законом определен порядок получения участка родственниками погибшего участника СВО. В первую очередь это супруга. Если ее нет или она откажется от такой меры поддержки, то это право переходит к детям погибшего бойца. Если у него нет жены и детей, то право на получение участка имеют его родители.Подать заявление на получение компенсации можно дистанционно на сайте минимущества Крыма через электронный модуль "Денежная компенсация взамен предоставления участка", а также через центры "Мои Документы".Чтобы узнать статус на денежную компенсацию, необходимо зайти на сайт минимущества Крыма и нажать на баннер "Денежная компенсация взамен земельного участка" и авторизоваться через портал Государственных услуг. После этого можно увидеть свой статус рассмотрения документов.Срок рассмотрения документов составляет 20 рабочих дней. Если с документами все в порядке, после завершения проверки статус в личном кабинете изменится в течение еще трех рабочих дней. В случае доработки, после повторной отправки заявления срок начинает исчисляться заново.Если по истечении 20 рабочих дней деньги не пришли заявителю, волноваться не стоит. Документы могут находиться на рассмотрении у профильных специалистов, возможны технические задержки, пояснили в министерстве. Порядок рассмотрения заявления на денежную компенсацию зависит от ранее поданных документов на постановку в очередь для получения земельного участка.Те, кто уже получил участок, не могут получить выплату.Если участник СВО отказался от денежной компенсации (не подал соответствующее заявление или подал письменный отказ от компенсации), за ним сохраняется право на получение бесплатного земельного участка в собственность.Для консультации по данному вопросу можно звонить в управление предоставления земельных участков в пользование, в собственность без торгов по номерам телефонов: + 7 (978) 91-39-380, +7 (3652) 550-718, +7 (3652) 550-719, +7 (3652) 550-720. Звонки принимаются по четвергам с 09.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). Также можно обратиться на горячую линию: +7 (3652) 601-391, +7 (979) 037-30-27 понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, ветераны сво, участники сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, минимущества крыма
Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли

Как участникам СВО в Крыму получить деньги вместо участка земли – подробные разъяснения

17:05 24.07.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся получения денежной компенсации взамен земельного участка, положенного участникам специальной военной операции и членам их семей.
Ведомство разъяснило основные этапы процесса получения компенсации, сроки рассмотрения заявлений и требования к документам.
В частности, законом определен порядок получения участка родственниками погибшего участника СВО. В первую очередь это супруга. Если ее нет или она откажется от такой меры поддержки, то это право переходит к детям погибшего бойца. Если у него нет жены и детей, то право на получение участка имеют его родители.
Подать заявление на получение компенсации можно дистанционно на сайте минимущества Крыма через электронный модуль "Денежная компенсация взамен предоставления участка", а также через центры "Мои Документы".
Чтобы узнать статус на денежную компенсацию, необходимо зайти на сайт минимущества Крыма и нажать на баннер "Денежная компенсация взамен земельного участка" и авторизоваться через портал Государственных услуг. После этого можно увидеть свой статус рассмотрения документов.
Срок рассмотрения документов составляет 20 рабочих дней. Если с документами все в порядке, после завершения проверки статус в личном кабинете изменится в течение еще трех рабочих дней. В случае доработки, после повторной отправки заявления срок начинает исчисляться заново.
Если по истечении 20 рабочих дней деньги не пришли заявителю, волноваться не стоит. Документы могут находиться на рассмотрении у профильных специалистов, возможны технические задержки, пояснили в министерстве. Порядок рассмотрения заявления на денежную компенсацию зависит от ранее поданных документов на постановку в очередь для получения земельного участка.
Те, кто уже получил участок, не могут получить выплату.
Если участник СВО отказался от денежной компенсации (не подал соответствующее заявление или подал письменный отказ от компенсации), за ним сохраняется право на получение бесплатного земельного участка в собственность.
Для консультации по данному вопросу можно звонить в управление предоставления земельных участков в пользование, в собственность без торгов по номерам телефонов: + 7 (978) 91-39-380, +7 (3652) 550-718, +7 (3652) 550-719, +7 (3652) 550-720.
Звонки принимаются по четвергам с 09.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Также можно обратиться на горячую линию: +7 (3652) 601-391, +7 (979) 037-30-27 понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
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