Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова
2025-09-26T15:43
2025-09-26T15:43
2025-09-26T15:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссера, актера и сценариста Тиграна Кеосаяна, отметив, что его фильмы отличались особым авторским почерком и стали частью культурного пространства нашей страны.По словам Любимовой, творческая жизнь Кеосаяна была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории, подчеркнула министр культуры.Режиссер снял целый ряд картин, среди которых "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Его фильмы отличались особым авторским почерком, уверена руководитель ведомства.О кончине Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:43 26.09.2025 (обновлено: 15:44 26.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссера, актера и сценариста Тиграна Кеосаяна, отметив, что его фильмы отличались особым авторским почерком и стали частью культурного пространства нашей страны.
По словам Любимовой, творческая жизнь Кеосаяна была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории, подчеркнула министр культуры.
Режиссер снял целый ряд картин, среди которых "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Его фильмы отличались особым авторским почерком, уверена руководитель ведомства.
"Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
О кончине
Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.
Тиграну Кеосаяну было 59 лет.
