https://crimea.ria.ru/20250926/filmy-keosayana-stali-chastyu-kulturnogo-prostranstva-rossii--lyubimova-1149761928.html

Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова

Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссера, актера и сценариста Тиграна Кеосаяна, отметив, что его... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T15:43

2025-09-26T15:43

2025-09-26T15:44

тигран кеосаян

ольга любимова

утраты

культура

кино

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149761812_0:0:2649:1490_1920x0_80_0_0_309be8101b066d6b77df9b29a19bbaec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссера, актера и сценариста Тиграна Кеосаяна, отметив, что его фильмы отличались особым авторским почерком и стали частью культурного пространства нашей страны.По словам Любимовой, творческая жизнь Кеосаяна была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории, подчеркнула министр культуры.Режиссер снял целый ряд картин, среди которых "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Его фильмы отличались особым авторским почерком, уверена руководитель ведомства.О кончине Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тигран кеосаян, ольга любимова, утраты, культура, кино, россия