Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Умер Тигран Кеосаян
Скончался известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T14:07
2025-09-26T14:07
2025-09-26T14:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Скончался известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Тиграну Кеосаяну было 59 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Скончался известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился", - написала она в своем Тelegram-канале.
В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.
Тиграну Кеосаяну было 59 лет.
