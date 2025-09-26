https://crimea.ria.ru/20250926/v-kremle-otvetili-na-ugrozy-stran-nato-sbivat-rossiyskie-samolety-1149767363.html
В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны и безответственны и, конечно, опасны своими последствиями", - сказал Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.
При этом представитель Кремля отметил, что на Западе не представили каких-либо доказательств того, что российские истребители 19 сентября якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.
"Конечно, на фоне такого безрассудства, выступления с такими агрессивными заявлениями – это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали американского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.
