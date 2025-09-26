https://crimea.ria.ru/20250926/v-kremle-otvetili-na-ugrozy-stran-nato-sbivat-rossiyskie-samolety-1149767363.html

В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты

2025-09-26T17:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля отметил, что на Западе не представили каких-либо доказательств того, что российские истребители 19 сентября якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали американского лидера.Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

