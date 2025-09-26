https://crimea.ria.ru/20250926/keosayan-zaryazhal-energiey-i-veroy-vsekh-nakhodivshikhsya-ryadom-s-nim--kiselev-1149763108.html
Кеосаян заряжал энергией и верой всех находившихся рядом с ним – Киселев
Кеосаян заряжал энергией и верой всех находившихся рядом с ним – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Режиссер и сценарист Тигран Кеосаян был сильнейшим и талантливейшим человеком, заряжавшим энергией и верой всех находящихся рядом с ним, сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.О кончине Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
