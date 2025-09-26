Рейтинг@Mail.ru
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе
В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас бензин есть на 13 заправках в Инкермане и Севастополе, а также в селах Верхнесадовое и Орлиное. На четырех заправках имеется бензин марки Аи-92. Список адресов заправочных комплексов Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале. Вся информация будет передана в ФАС, заверил он.Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, азс, новости севастополя, прокуратура города севастополя, цены в крыму
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе

В Севастополе проверят заправки с завышенными ценами на бензин – Развожаев

14:30 26.09.2025 (обновлено: 14:36 26.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Бензовозы развозят топливо по городу, сегодня к 16:00 на всех заправках ТЭС будет топливо следующих марок: Аи-95, Аи-95 power, ДТ", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, сейчас бензин есть на 13 заправках в Инкермане и Севастополе, а также в селах Верхнесадовое и Орлиное. На четырех заправках имеется бензин марки Аи-92. Список адресов заправочных комплексов Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале.

"По росту цен понятно, что есть объективные издержки, но на отдельных заправках, судя по тому, что вы мне пишете, цены выше средних. Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы", - добавил губернатор.

Вся информация будет передана в ФАС, заверил он.
Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на бензин в Крыму
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
