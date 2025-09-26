https://crimea.ria.ru/20250926/gde-mozhno-kupit-benzin-ai-95-i-ai-92-v-sevastopole-1149758285.html

Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе

Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас бензин есть на 13 заправках в Инкермане и Севастополе, а также в селах Верхнесадовое и Орлиное. На четырех заправках имеется бензин марки Аи-92. Список адресов заправочных комплексов Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале. Вся информация будет передана в ФАС, заверил он.Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в КрымуДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

