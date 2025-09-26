Рейтинг@Mail.ru
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/18-vagonov-s-benzinom-soshli-s-relsov-pod-smolenskom--nachalsya-pozhar-1149745096.html
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар - РИА Новости Крым, 26.09.2025
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
Восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T09:42
2025-09-26T10:00
россия
смоленская область
новости
пожар
происшествия
дтп
поезд
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149745361_0:1:986:556_1920x0_80_0_0_0c7dda1deaf90d37e3e64faa73b2e950.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.По данным пресс-служба, грузовик выехал на пути в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Сейчас движение поездов на участке приостановлено, организована работа оперативного штаба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинистЧП в Белгородской области: движение поездов восстановленоДесять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
россия
смоленская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149745361_122:0:865:557_1920x0_80_0_0_f92baf3c67b10eb79ad7eb9c0fa3c8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смоленская область, новости, пожар, происшествия, дтп, поезд, российские железные дороги (ржд)
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар

В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком

09:42 26.09.2025 (обновлено: 10:00 26.09.2025)
 
© МЧС РоссииПожар на ж/д путях в Смоленской области
Пожар на ж/д путях в Смоленской области
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.
По данным пресс-служба, грузовик выехал на пути в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
© МЧС РоссииПожар на ж/д путях в Смоленской области
Пожар на ж/д путях в Смоленской области
© МЧС России
Пожар на ж/д путях в Смоленской области
"В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу", – сказано в сообщении.
На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Сейчас движение поездов на участке приостановлено, организована работа оперативного штаба.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
 
РоссияСмоленская областьНовостиПожарПроисшествияДТППоездРоссийские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
10:42Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
10:35В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
10:27В Крыму задержали пособника украинских мошенников
10:15В Феодосии будет слышна стрельба: что известно
10:05В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии 0:59
09:55Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии
09:50Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
09:4218 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
09:36Путин встретился с Пашиняном в Кремле - главные темы
09:30На Крымском мосту очередь выросла в шесть раз за час
09:23Игра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об Украине
08:55Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области
08:41Крымчанам проведут бесплатные консультации по соцвопросам
08:19На Крымском мосту начала расти очередь
07:58Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
07:3780 домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:19Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
07:10Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
06:47Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
Лента новостейМолния