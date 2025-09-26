https://crimea.ria.ru/20250926/18-vagonov-s-benzinom-soshli-s-relsov-pod-smolenskom--nachalsya-pozhar-1149745096.html
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
18 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.По данным пресс-служба, грузовик выехал на пути в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Сейчас движение поездов на участке приостановлено, организована работа оперативного штаба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинистЧП в Белгородской области: движение поездов восстановленоДесять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
