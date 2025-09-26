https://crimea.ria.ru/20250926/rosatom-pristupil-k-sozdaniyu-plavuchikh-aes-dlya-yuzhnykh-regionov-1149748692.html

"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов

"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов - РИА Новости Крым, 26.09.2025

"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов

"Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным... РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.Первая в мире плавучая АЭС эксплуатируется на Чукотке. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината.

Новости

