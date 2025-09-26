Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов - РИА Новости Крым, 26.09.2025
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов
2025-09-26T11:31
2025-09-26T11:31
росатом
аэс
новости
россия
атомная энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.Первая в мире плавучая АЭС эксплуатируется на Чукотке. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината.
россия
Новости
росатом, аэс, новости, россия, атомная энергетика
11:31 26.09.2025
 
© Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" / Перейти в фотобанкПлавучая АЭС на Чукотке
Плавучая АЭС на Чукотке
© Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.
"Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве, его цитирует РИА Новости.
Первая в мире плавучая АЭС эксплуатируется на Чукотке. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината.
Лента новостейМолния