"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов
2025-09-26T11:31
росатом
аэс
новости
россия
атомная энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.Первая в мире плавучая АЭС эксплуатируется на Чукотке. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского горно-обогатительного комбината.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
