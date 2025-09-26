Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна, который до этого находился в коме. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.
"Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили, - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Тигран Кеосаян посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным поклонникам.
"Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху", - подчеркнул президент.
В начале января этого года Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. Позже она отмечала, что у ее мужа были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.