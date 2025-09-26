https://crimea.ria.ru/20250926/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-tigrana-keosayana-1149767204.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщается на сайте Кремля.В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна, который до этого находился в коме. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Путин подчеркнул, что Тигран Кеосаян посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным поклонникам.В начале января этого года Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. Позже она отмечала, что у ее мужа были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

