Рейтинг@Mail.ru
Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/strashnaya-avariya-s-poezdom-pod-smolenskom---voditel-fury-pogib-1149749307.html
Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб
Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб
По факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель фуры, оказавшейся на пути РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T11:57
2025-09-26T11:57
смоленская область
пожар
дтп
поезд
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749193_0:8:981:560_1920x0_80_0_0_6cc8d193b28d2d886d417299362c37ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. По факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель фуры, оказавшейся на пути следования состава, погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России."Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.В ходе следствия установлено, что в пятницу на железнодорожном переезде, который находится на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал.Обстоятельства случившегося устанавливаются, отметили в пресс-службе.Ранее в пятницу сообщалось, что восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
смоленская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749193_113:0:870:568_1920x0_80_0_0_219ee9e932db6c01b6c6a9604c7a58fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленская область, пожар, дтп, поезд, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб

По факту столкновения фуры с грузовым поездом под Смоленском возбуждено уголовное дело

11:57 26.09.2025
 
© Западное МСУТ СК России18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом в Смоленской области
18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом в Смоленской области
© Западное МСУТ СК России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. По факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель фуры, оказавшейся на пути следования состава, погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.
"Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что в пятницу на железнодорожном переезде, который находится на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал.
"В результате происшествия произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - добавили в ведомстве.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, отметили в пресс-службе.
Ранее в пятницу сообщалось, что восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Смоленская областьПожарДТППоездСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин
13:24Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
13:09В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
12:53Что будет с ценами на бензин в Крыму
12:40Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
12:38Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
12:35В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк
12:15В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
12:04Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
11:57Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб
11:31"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов
11:01Реконструкция очистных под Алуштой – что сделано
10:42Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
10:35В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
10:27В Крыму задержали пособника украинских мошенников
10:15В Феодосии будет слышна стрельба: что известно
10:05В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии 0:59
09:55Бахчисарайский район Крыма обесточен из-за аварии
09:50Внимание всем: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
09:4218 вагонов с бензином сошли с рельсов под Смоленском – начался пожар
Лента новостейМолния