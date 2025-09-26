https://crimea.ria.ru/20250926/strashnaya-avariya-s-poezdom-pod-smolenskom---voditel-fury-pogib-1149749307.html

Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. По факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель фуры, оказавшейся на пути следования состава, погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России."Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.В ходе следствия установлено, что в пятницу на железнодорожном переезде, который находится на 439 км перегона Рудня-Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал.Обстоятельства случившегося устанавливаются, отметили в пресс-службе.Ранее в пятницу сообщалось, что восемнадцать вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на месте происшествия начался пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

