Звонок Трампа Путину и дефицит бензина в Крыму - главное за день

Звонок Трампа Путину и дефицит бензина в Крыму - главное за день

2025-08-19T22:33

2025-08-19T22:33

2025-08-19T21:17

главное за день

новости

общество

крым

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, также он заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно. Зеленский после встречи с главой Белого Дома сделал ряд заявлений. Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца. В Крыму бензин Аи-92 подорожал менее чем на 6% с начала года. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что происходит в республике с бензином и интернетом. Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго. Крым будет признан международным сообществом. Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха, пожарные спасли от огня села Трехпрудное и Партизанское. В бизнес на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций. В Севастополь поступили единые для России учебники по истории.О главных событиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Трамп позвонил ПутинуДональд Трамп позвонил Владимиру Путину и рассказал о прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также лидерами ЕС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, разговор состоялся по инициативе американской стороны.Кроме того, в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Зеленский сделал заявленияНакануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам Зеленский сделал ряд заявлений, в частности о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч."Гарантии безопасности… будет все больше и больше деталей, так как все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в ближайшую неделю – 10 дней", – сказал Зеленский.Также он признался, что разговор на тему территорий с американским лидером был долгим."Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром) Путиным", – сказал Зеленский, комментируя тему территориальных уступок. Он добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.Дефицит бензина в Крыму и скачки цен на топливоСитуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах.При этом глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.В свою очередь, вице-премьер Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России.Признание Крыма международным сообществомКрым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление об исторической принадлежности региона во время live-трансляции британского издания Sky News.Крым исторически являлся частью Советского Союза, при этом вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне, прозвучало в британском эфире ранее.В Крыму бушуют ландшафтные пожарыВо вторник в Симферопольском районе Крыма случилось сразу несколько пожаров, к тушению которых привлекли авиацию МЧС.Так, в Симферопольском районе, в селе Трехпрудное, на открытой территории загорелась сухая растительность. Огнеборцам удалось спасти село, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар.Позже в Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту.Инвесторы вложат 10 млрд рублей в Херсонскую областьБолее 40 инвесторов подписали соглашения с Фондом развития территорий (ФРТ) о вложении свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в Херсонской области. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо."В регионе создается благоприятный инвестиционный климат, привлекающий и застройщиков, и сельскохозяйственные предприятия, которые становятся участниками свободной экономической зоны. На сегодняшний день 45 инвесторов подписали договоры с ФРТ о том, что вложат свыше 10 млрд рублей в развитие бизнеса в Херсонской области", - написал вице-премьер РФ в своем Telegram-канале.В Севастополь поступили единые для России учебники по историиСевастопольские школьники будут учиться по единым для России учебникам по всеобщей истории и истории России с 1 сентября, сообщает губернатор города Михаил Развожаев."В учебниках изменена подача материала: теперь всеобщая история максимально синхронизирована с историей России. Например, когда школьники будут изучать 17 век отечественной истории, они узнают, как развивалась мировая история того же отрезка времени. Такой подход поможет детям лучше освоить предмет", – рассказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

