https://crimea.ria.ru/20250819/situatsiya-s-benzinom-v-krymu-kak-podorozhalo-toplivo-s-nachala-goda-1148841323.html
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T16:23
2025-08-19T16:23
2025-08-19T16:23
крым
новости крыма
бензин
топливо
министерство топлива и энергетики рк
дизельное топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили в пресс-службе минтопэнерго республики.В министерстве отметили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в настоящее время наблюдается значительный рост оптовой стоимости светлых нефтепродуктов. В частности, в период с 9 января 2025 года по сегодняшний день бензин Аи-92 подорожал на 33,5%, Аи-95 – на 40,7%, дизельное топливо – на 10%.В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.В минтопэнерго РК при этом указали, что рост розничной стоимости топлива в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: Аи-92 – на 3,88-6,64%, Аи-95 – на 1,09-4,29%, "дизеля" – на 5,7-9,97%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСкачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e30dd2dee075d9db56f704bf568902b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бензин, топливо, министерство топлива и энергетики рк, дизельное топливо
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
В Крыму бензин Аи-92 подорожал менее чем на 6% с начала года – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили в пресс-службе минтопэнерго республики.
В министерстве отметили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в настоящее время наблюдается значительный рост оптовой стоимости светлых нефтепродуктов. В частности, в период с 9 января 2025 года по сегодняшний день бензин Аи-92 подорожал на 33,5%, Аи-95 – на 40,7%, дизельное топливо – на 10%.
В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.
"Однако при непосредственном участии правительства Республики Крым в ценообразовании светлых нефтепродуктов, за указанный период рост розничной стоимости светлых нефтепродуктов в сети АЗС Крыма составляет: Аи-92 – на 3,95-5,36%, Аи-95 – на 0,87-1,45%, дизельного топлива – на 1,4-1,99%", - говорится в пресс-релизе.
В минтопэнерго РК при этом указали, что рост розничной стоимости топлива в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: Аи-92 – на 3,88-6,64%, Аи-95 – на 1,09-4,29%, "дизеля" – на 5,7-9,97%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: