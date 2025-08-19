https://crimea.ria.ru/20250819/situatsiya-s-benzinom-v-krymu-kak-podorozhalo-toplivo-s-nachala-goda-1148841323.html

Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года

Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили в пресс-службе минтопэнерго республики.В министерстве отметили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в настоящее время наблюдается значительный рост оптовой стоимости светлых нефтепродуктов. В частности, в период с 9 января 2025 года по сегодняшний день бензин Аи-92 подорожал на 33,5%, Аи-95 – на 40,7%, дизельное топливо – на 10%.В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.В минтопэнерго РК при этом указали, что рост розничной стоимости топлива в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: Аи-92 – на 3,88-6,64%, Аи-95 – на 1,09-4,29%, "дизеля" – на 5,7-9,97%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаСкачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и МинэнергоВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион

