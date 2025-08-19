Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили в пресс-службе минтопэнерго республики.В министерстве отметили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в настоящее время наблюдается значительный рост оптовой стоимости светлых нефтепродуктов. В частности, в период с 9 января 2025 года по сегодняшний день бензин Аи-92 подорожал на 33,5%, Аи-95 – на 40,7%, дизельное топливо – на 10%.В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.В минтопэнерго РК при этом указали, что рост розничной стоимости топлива в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: Аи-92 – на 3,88-6,64%, Аи-95 – на 1,09-4,29%, "дизеля" – на 5,7-9,97%.
Новости
крым, новости крыма, бензин, топливо, министерство топлива и энергетики рк, дизельное топливо
Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года

В Крыму бензин Аи-92 подорожал менее чем на 6% с начала года – власти

16:23 19.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили в пресс-службе минтопэнерго республики.
В министерстве отметили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в настоящее время наблюдается значительный рост оптовой стоимости светлых нефтепродуктов. В частности, в период с 9 января 2025 года по сегодняшний день бензин Аи-92 подорожал на 33,5%, Аи-95 – на 40,7%, дизельное топливо – на 10%.
В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.
"Однако при непосредственном участии правительства Республики Крым в ценообразовании светлых нефтепродуктов, за указанный период рост розничной стоимости светлых нефтепродуктов в сети АЗС Крыма составляет: Аи-92 – на 3,95-5,36%, Аи-95 – на 0,87-1,45%, дизельного топлива – на 1,4-1,99%", - говорится в пресс-релизе.
В минтопэнерго РК при этом указали, что рост розничной стоимости топлива в сети АЗС соседних субъектов за отчетный период составляет: Аи-92 – на 3,88-6,64%, Аи-95 – на 1,09-4,29%, "дизеля" – на 5,7-9,97%.
