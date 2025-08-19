https://crimea.ria.ru/20250819/esche-olno-selo-v-krymu-spasli-ot-ognya-1148844410.html

Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО

2025-08-19T19:11

2025-08-19T19:11

2025-08-19T20:09

гу мчс рф по республике крым

пожар

пожар в симферопольском районе крыма

симферопольский район

аркадий ожигин

крым

новости крыма

видео

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, сообщает пресс-служба ведомства.Как рассказал Ожигин, информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник.Также по информации ведомства, два борта МИ-8 МЧС России совершили 29 сбросов общим объемом 87 тонны воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой.В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители и хлопушки.Всего для ликвидации пожара привлечено 110 человек и 38 единиц техники, добавили в ведомстве.Ранее во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова сообщила, что пожарным удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждениеОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима

