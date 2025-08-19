https://crimea.ria.ru/20250819/esche-olno-selo-v-krymu-spasli-ot-ognya-1148844410.html
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, сообщает пресс-служба ведомства.Как рассказал Ожигин, информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник.Также по информации ведомства, два борта МИ-8 МЧС России совершили 29 сбросов общим объемом 87 тонны воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой.В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители и хлопушки.Всего для ликвидации пожара привлечено 110 человек и 38 единиц техники, добавили в ведомстве.Ранее во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова сообщила, что пожарным удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждениеОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
19:11 19.08.2025 (обновлено: 20:09 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказал Ожигин, информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник.
"По прибытию первых подразделений было установлено, что горит сухая растительность на территории лесничества, в труднодоступной местности. Существует угроза перехода на населенный пункт Партизанское. Для ликвидации пожара была привлечена группировка 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и МЧС России. В настоящий момент угроза перехода пожара ликвидирована", - сообщил он.
Также по информации ведомства, два борта МИ-8 МЧС России совершили 29 сбросов общим объемом 87 тонны воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой.
В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители и хлопушки.
Всего для ликвидации пожара привлечено 110 человек и 38 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова сообщила, что пожарным удалось спасти
село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности
.
Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту
отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека
.
