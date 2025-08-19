Рейтинг@Mail.ru
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/esche-olno-selo-v-krymu-spasli-ot-ognya-1148844410.html
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T19:11
2025-08-19T20:09
гу мчс рф по республике крым
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
симферопольский район
аркадий ожигин
крым
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119345281_0:0:939:528_1920x0_80_0_0_eede11d0f6d66c46bded9e2b7b9319d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, сообщает пресс-служба ведомства.Как рассказал Ожигин, информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник.Также по информации ведомства, два борта МИ-8 МЧС России совершили 29 сбросов общим объемом 87 тонны воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой.В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители и хлопушки.Всего для ликвидации пожара привлечено 110 человек и 38 единиц техники, добавили в ведомстве.Ранее во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова сообщила, что пожарным удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждениеОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119345281_118:0:822:528_1920x0_80_0_0_f91c7e9763cc8738ebfe2d60908f9fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, пожар, пожар в симферопольском районе крыма, симферопольский район, аркадий ожигин, крым, новости крыма, видео
Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО

В Крыму от огня отбили село Партизанское под Симферополем - ВИДЕО

19:11 19.08.2025 (обновлено: 20:09 19.08.2025)
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКПожарная охрана Крыма
Пожарная охрана Крыма
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Крыму пожарные отбили от огня село Партизанское под Симферополем - лесной пожар, вспыхнувший на территории лесничества, удалось остановить на подходах к населенному пункту. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказал Ожигин, информация о задымлении в районе села Партизанское Симферопольского района поступила на пульт дежурного в 12.19 во вторник.

"По прибытию первых подразделений было установлено, что горит сухая растительность на территории лесничества, в труднодоступной местности. Существует угроза перехода на населенный пункт Партизанское. Для ликвидации пожара была привлечена группировка 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и МЧС России. В настоящий момент угроза перехода пожара ликвидирована", - сообщил он.

Также по информации ведомства, два борта МИ-8 МЧС России совершили 29 сбросов общим объемом 87 тонны воды для ликвидации лесного пожара между Краснолесьем и Клиновкой.
В труднодоступной и сложно пересеченной местности огнеборцы используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители и хлопушки.
Всего для ликвидации пожара привлечено 110 человек и 38 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова сообщила, что пожарным удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности.
Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПожар в Симферопольском районе КрымаСимферопольский районАркадий ОжигинКрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Какие школы в Симферополе перейдут на обучение в две смены
20:55США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
20:33Белый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности Украине
20:16В Чебоксарах отравились 13 участников соревнований ГТО
19:45Онищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТу
19:25Над Черным морем сбит беспилотник
19:11Еще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
18:38Водитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Крыму
18:21Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из Севастополя
18:00В отеле Евпатории задержали буйного туриста
17:42Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 25
17:25Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
17:23Крымский мост сейчас: сколько машин в очереди
17:10В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций
16:48В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света
16:44Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна
16:23Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
16:09В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
15:39Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова
15:18Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Лента новостейМолния