Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
Под Симферополем авиация МЧС тушит ландшафтный пожар
13:42 19.08.2025 (обновлено: 13:43 19.08.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России.
"В Симферопольском районе, в селе Трехпрудное, на открытой территории горит сухая растительность. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняется жарой и ветреной погодой. В настоящее время проводится опашка, организован подвоз воды. Площадь пожара уточняется.
Возгорание тушат 100 человек и 20 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение.
Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.