Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России.В ведомстве уточнили, что тушение осложняется жарой и ветреной погодой. В настоящее время проводится опашка, организован подвоз воды. Площадь пожара уточняется. Возгорание тушат 100 человек и 20 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
симферопольский район
крым
Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха

Под Симферополем авиация МЧС тушит ландшафтный пожар

13:42 19.08.2025 (обновлено: 13:43 19.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России.
"В Симферопольском районе, в селе Трехпрудное, на открытой территории горит сухая растительность. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняется жарой и ветреной погодой. В настоящее время проводится опашка, организован подвоз воды. Площадь пожара уточняется.
Возгорание тушат 100 человек и 20 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение.
Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
