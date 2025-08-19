https://crimea.ria.ru/20250819/landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-tushat-s-zemli-i-s-vozdukha-1148835707.html

Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха

Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха

В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России.

2025-08-19T13:42

2025-08-19T13:42

2025-08-19T13:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма авиация МЧС тушит ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС России.В ведомстве уточнили, что тушение осложняется жарой и ветреной погодой. В настоящее время проводится опашка, организован подвоз воды. Площадь пожара уточняется. Возгорание тушат 100 человек и 20 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

