Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму пожароопасный период, из-за малого количества дождей с природными пожарами приходится бороться буквально каждый день. Нередко одни возникают вблизи населенных пунктов. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому.Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений. Тем более что в Крыму очень часто хозяева дач и домов в СНТ не ставят капитальные заборы, ограничиваясь решеткой или сеткой-рабицей. Поэтому, заметив возгорание, в первую очередь вызовите пожарных. И только после этого сразу же принимайте другие меры, посоветовали в МЧС.Важно на такой случай заранее принять простые меры – приготовить ведра, лопату, мешковину, чтобы их было легко достать. Избавиться от сухой растительности на участке и около него. Важно оценить свои силы, подчеркнули в МЧС. Если пожар только начался, можно попытаться самостоятельно потушить его. Так, если горит трава, то ее можно потушить водой. Также огонь можно закидать землей при помощи лопаты. Кроме того, можно действовать с помощью натуральной ткани сбивая пламя. Важно действовать очень быстро и помнить о собственной безопасности.Также спасатели обращают внимание на то, что нередко огонь набирает силу даже при небольшом ветре из-за человеческой беспечности, когда люди, завидев возгорание, не торопятся потушить его, теряют время в надежде, что трава выгорит и все погаснет.Кроме того, во многих селах есть волонтеры и добровольные пожарные команды, которые муниципалитеты создают для оперативного реагирования, в этом случае всегда в готовности водовозки и трактора. Телефон такой пожарной команды, если она есть в вашем поселении или СНТ, нужно иметь под рукой.В Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбищаПри помощи трактора можно сделать опашку – создать минерализованную полосу, чтобы огонь не распространялся на населенные пункты, добавили в пресс-службе. Это можно сделать в начале пожароопасного сезона, по возможности защитив весь населенный пункт и повторить по мере вырастания новой растительности.Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьОсобый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый из пяти – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Так в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиОрджоникидзе под Феодосией отбили от огня

