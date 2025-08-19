Рейтинг@Mail.ru
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России.Она добавила, что к тушению пожара привлечена авиация МЧС России, силы и средства Главного управления МЧС России по Крыму, МЧС республики, Росгвардии, а также администрации муниципального образования.Всего привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО

Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО

14:55 19.08.2025 (обновлено: 14:59 19.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.
Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России.

"Площадь пожара составила 25 га. Проведена опашка территории для недопущения распространения огня. Подвоз воды организован. Тушение осложняется жаркой погодой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Огнеборцам удалось спасти населенный пункт Трехпроудное", - сказала Диюнова.

Она добавила, что к тушению пожара привлечена авиация МЧС России, силы и средства Главного управления МЧС России по Крыму, МЧС республики, Росгвардии, а также администрации муниципального образования.
Всего привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
