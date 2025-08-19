https://crimea.ria.ru/20250819/selo-trekhprudnoe-pod-simferopolem-spasli-ot-ognya---video-1148839204.html
Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
14:55 19.08.2025 (обновлено: 14:59 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.
Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности
. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России.
"Площадь пожара составила 25 га. Проведена опашка территории для недопущения распространения огня. Подвоз воды организован. Тушение осложняется жаркой погодой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Огнеборцам удалось спасти населенный пункт Трехпроудное", - сказала Диюнова.
Она добавила, что к тушению пожара привлечена авиация МЧС России, силы и средства Главного управления МЧС России по Крыму, МЧС республики, Росгвардии, а также администрации муниципального образования.
Всего привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
