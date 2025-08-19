https://crimea.ria.ru/20250819/selo-trekhprudnoe-pod-simferopolem-spasli-ot-ognya---video-1148839204.html

Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО

Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО

Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T14:55

2025-08-19T14:55

2025-08-19T14:59

новости

новости крыма

пожар

гу мчс рф по республике крым

мчс крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147066122_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_0a3d488b193b7b2320214187ea35d794.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцам удалось спасти село Трехпрудное в Симферопольском районе, которому угрожал вспыхнувший на открытой территории ландшафтный пожар. Об этом сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.Во вторник в селе Трехпрудное произошло возгорание сухой растительности. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России.Она добавила, что к тушению пожара привлечена авиация МЧС России, силы и средства Главного управления МЧС России по Крыму, МЧС республики, Росгвардии, а также администрации муниципального образования.Всего привлечено более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, видео