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Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T09:43
2025-08-06T09:43
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели уточнили, что из них 581 – граждане, 108 – должностные и 15 – юридические лица.В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасностиПожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов" Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду
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РИА Новости Крым
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Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима

В Крыму больше 700 человек оштрафовали за нарушения правил особого противопожарного режима

09:43 06.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму за нарушение пожарных правил в лесах предусмотрены штрафы до 800 тысяч
В Крыму за нарушение пожарных правил в лесах предусмотрены штрафы до 800 тысяч
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"Уже 704 человека привлечены к административной ответственности за нарушения правил безопасности во время действия особого противопожарного режима", – сказано в сообщении.
Спасатели уточнили, что из них 581 – граждане, 108 – должностные и 15 – юридические лица.
В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
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