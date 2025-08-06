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Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима

С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T09:43

2025-08-06T09:43

2025-08-06T09:43

противопожарный режим

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крым

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пожарная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. С начала года больше 700 человек в Крыму привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели уточнили, что из них 581 – граждане, 108 – должностные и 15 – юридические лица.В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасностиПожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов" Жара в Крыму: чего ждать от погоды в Крыму в среду

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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