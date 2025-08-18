Рейтинг@Mail.ru
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 18.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250818/opasnost-pozharov-v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-1148803049.html
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Крыму из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно - горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности уже неоднократно продлевали. Леса полуострова закрыты для посещения.Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение

В Крыму и Севастополе штормовое предупреждение из-за жары продлили еще на четыре дня

18:16 18.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в связи с чрезвычайной пожарной опасностью еще на четыре дня продлено штормовое предупреждение. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Дождей нет. Так что в период с 19 по 23 августа в Крыму и в Севастополе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, продлеваем", - сказала она.
В Крыму из-за отсутствия осадков и сильной жары природные пожары случаются почти ежедневно - горит сухостой и лесная подстилка. Нередко пожары случаются в окрестностях населенных пунктов. Из-за опасной погоды штормовое предупреждение о пожароопасности уже неоднократно продлевали. Леса полуострова закрыты для посещения.
Как рассказали в главке МЧС России по Крыму, более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
