Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ход туристического сезона в Крыму, рассказал о безопасности на полуострове, а также дал прогнозы по работе мобильной связи и обеспеченности полуострова бензином и водой. Эти и другие заявления руководителя региона – в подборке РИА Новости Крым.Дефицит бензина и отключение мобильного интернетаСитуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами, заявил глава республики.Он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.Что касается ограничений мобильного интернета, по словам Аксенова, сейчас в Крыму разрабатывают новый алгоритм, при котором время отключения будет минимизировано."Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято решение по ослаблению данной меры", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24". И подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне для обеспечения безопасности.Обеспеченность водой"Воды для бытовых нужд хватит на сегодняшний день… при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров", – прокомментировал глава Крыма ситуацию с водообеспечением региона.При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште. Сейчас, по словам главы РК, воду подвозят в 77 населенных пунктов. Для решения текущих вопросов в 2026 году начнется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в районе Алушты и в Бахисарайском районе. При этом в перспективе Крым рассчитывает на днепровскую воду.Туристический сезон и Крымский мост"Туристический сезон в Крыму состоялся. Обстановка так сложилась, что большинство туристов поехали к нам в силу катастрофы двух танкеров (крушение танкеров "Волгонефть" и разлив мазута у берегов Краснодарского края - ред.) Загрузка даже на сентябрь в санаториях Алушты - 98%. Такая же ситуация по ЮБК, чуть меньше в Керчи. В целом уровень загрузки очень и очень высокий", – оценил Аксенов ход турсезона.Он подчеркнул, что для региона важно сохранять высокий уровень сервиса и обеспечивать комфортный отдых для гостей полуострова.Также глава РК сообщил, что на сегодняшний день ежедневно 13 тысяч транспортных средств проходят по Крымскому мосту в одну сторону. Этим летом поток через транспортный переход вырос более чем на 20%, и время ожидания проезда доходит порой до шести часов, за что руководитель региона принес извинения гостям и жителям Крыма.Безопасность и признание КрымаКрым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение глава республики выразил, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова в эфире британского издания Sky News. При этом он отметил, что регион при поддержке федерального центра научился жить в условиях санкций и не испытывает особенных неудобств.Говоря о безопасности региона, он напомнил об информационных вбросах, которые постоянно делает противник, обратился к жителям и гостям региона с просьбой доверять только официальным источникам информации и также отметил следующее:Миграционная политикаТакже Аксенов сообщил о том, что предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. По его словам меры необходимы в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, которая, по его словам, важнее вопросов экономической целесообразности.Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – АксеновВ Крыму предупредили об усилении информационных атакТакой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым

