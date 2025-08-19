Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/chto-proiskhodit-v-krymu-s-benzinom-i-internetom--otvet-aksenova-1148840241.html
Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова
Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ход туристического сезона в Крыму, рассказал о безопасности на полуострове, а также дал прогнозы по работе мобильной связи и... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T15:39
2025-08-19T15:39
сергей аксенов
крым
новости крыма
туризм в крыму
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
бензин
топливо
топливо в крыму
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111159/96/1111599691_0:220:5392:3253_1920x0_80_0_0_28a40878bcc08d3b8e75217e6d0b0332.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ход туристического сезона в Крыму, рассказал о безопасности на полуострове, а также дал прогнозы по работе мобильной связи и обеспеченности полуострова бензином и водой. Эти и другие заявления руководителя региона – в подборке РИА Новости Крым.Дефицит бензина и отключение мобильного интернетаСитуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами, заявил глава республики.Он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.Что касается ограничений мобильного интернета, по словам Аксенова, сейчас в Крыму разрабатывают новый алгоритм, при котором время отключения будет минимизировано."Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято решение по ослаблению данной меры", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24". И подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне для обеспечения безопасности.Обеспеченность водой"Воды для бытовых нужд хватит на сегодняшний день… при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров", – прокомментировал глава Крыма ситуацию с водообеспечением региона.При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште. Сейчас, по словам главы РК, воду подвозят в 77 населенных пунктов. Для решения текущих вопросов в 2026 году начнется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в районе Алушты и в Бахисарайском районе. При этом в перспективе Крым рассчитывает на днепровскую воду.Туристический сезон и Крымский мост"Туристический сезон в Крыму состоялся. Обстановка так сложилась, что большинство туристов поехали к нам в силу катастрофы двух танкеров (крушение танкеров "Волгонефть" и разлив мазута у берегов Краснодарского края - ред.) Загрузка даже на сентябрь в санаториях Алушты - 98%. Такая же ситуация по ЮБК, чуть меньше в Керчи. В целом уровень загрузки очень и очень высокий", – оценил Аксенов ход турсезона.Он подчеркнул, что для региона важно сохранять высокий уровень сервиса и обеспечивать комфортный отдых для гостей полуострова.Также глава РК сообщил, что на сегодняшний день ежедневно 13 тысяч транспортных средств проходят по Крымскому мосту в одну сторону. Этим летом поток через транспортный переход вырос более чем на 20%, и время ожидания проезда доходит порой до шести часов, за что руководитель региона принес извинения гостям и жителям Крыма.Безопасность и признание КрымаКрым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение глава республики выразил, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова в эфире британского издания Sky News. При этом он отметил, что регион при поддержке федерального центра научился жить в условиях санкций и не испытывает особенных неудобств.Говоря о безопасности региона, он напомнил об информационных вбросах, которые постоянно делает противник, обратился к жителям и гостям региона с просьбой доверять только официальным источникам информации и также отметил следующее:Миграционная политикаТакже Аксенов сообщил о том, что предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. По его словам меры необходимы в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, которая, по его словам, важнее вопросов экономической целесообразности.Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – АксеновВ Крыму предупредили об усилении информационных атакТакой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111159/96/1111599691_382:0:5011:3472_1920x0_80_0_0_5c19ac29142a3075d347e58bc33a13c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, бензин, топливо, топливо в крыму, вода в крыму, мобильная связь
Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова

Дефицит бензина и перебои интернета: Аксенов ответил на главные вопросы

15:39 19.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАЗС в Симферополе. Архивное фото
АЗС в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ход туристического сезона в Крыму, рассказал о безопасности на полуострове, а также дал прогнозы по работе мобильной связи и обеспеченности полуострова бензином и водой. Эти и другие заявления руководителя региона – в подборке РИА Новости Крым.

Дефицит бензина и отключение мобильного интернета

Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами, заявил глава республики.
Он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.
Что касается ограничений мобильного интернета, по словам Аксенова, сейчас в Крыму разрабатывают новый алгоритм, при котором время отключения будет минимизировано.
"Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято решение по ослаблению данной меры", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24". И подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне для обеспечения безопасности.

Обеспеченность водой

"Воды для бытовых нужд хватит на сегодняшний день… при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров", – прокомментировал глава Крыма ситуацию с водообеспечением региона.
При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште. Сейчас, по словам главы РК, воду подвозят в 77 населенных пунктов. Для решения текущих вопросов в 2026 году начнется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в районе Алушты и в Бахисарайском районе. При этом в перспективе Крым рассчитывает на днепровскую воду.
"Стратегически вода в Северо-Крымском канале будет без всяких сомнений. Поэтому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций и так далее. Мы понимаем, что цели, поставленные нашим президентом, будут выполнены, и вода в Северо-Крымский канал из Днепра подаваться может. Мы техническую строну всю изучили. После завершения спецоперации весь объем воды будет подаваться на прежнем уровне и в презжнем объеме. Этого будет достаточно, чтобы Крым никогда нужны в воде не испытывал", - убежден Аксенов.

Туристический сезон и Крымский мост

"Туристический сезон в Крыму состоялся. Обстановка так сложилась, что большинство туристов поехали к нам в силу катастрофы двух танкеров (крушение танкеров "Волгонефть" и разлив мазута у берегов Краснодарского края - ред.) Загрузка даже на сентябрь в санаториях Алушты - 98%. Такая же ситуация по ЮБК, чуть меньше в Керчи. В целом уровень загрузки очень и очень высокий", – оценил Аксенов ход турсезона.
Он подчеркнул, что для региона важно сохранять высокий уровень сервиса и обеспечивать комфортный отдых для гостей полуострова.
Также глава РК сообщил, что на сегодняшний день ежедневно 13 тысяч транспортных средств проходят по Крымскому мосту в одну сторону. Этим летом поток через транспортный переход вырос более чем на 20%, и время ожидания проезда доходит порой до шести часов, за что руководитель региона принес извинения гостям и жителям Крыма.
"Мост для нас всегда был дорогой жизни. Поэтому противник никогда не отказывался от попыток нанести ущерб мосту. В связи с этим связаны определенные затруднения, связанные с проездом", – пояснил он.

Безопасность и признание Крыма

Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение глава республики выразил, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова в эфире британского издания Sky News. При этом он отметил, что регион при поддержке федерального центра научился жить в условиях санкций и не испытывает особенных неудобств.
Говоря о безопасности региона, он напомнил об информационных вбросах, которые постоянно делает противник, обратился к жителям и гостям региона с просьбой доверять только официальным источникам информации и также отметил следующее:
"На сегодняшний день никто не может отрицать, что оборона Крыма, наверное, одна из самых эффективных по стране. И многие принципы и процессы у нас коллеги берут как пилотный вариант и разрабатывают свои модели управления на случай разных кризисных ситуаций".

Миграционная политика

Также Аксенов сообщил о том, что предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. По его словам меры необходимы в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, которая, по его словам, важнее вопросов экономической целесообразности.
Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
В Крыму предупредили об усилении информационных атак
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаТуризм в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостБензинТопливоТопливо в КрымуВода в КрымуМобильная связь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света
16:44Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна
16:23Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
16:09В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
15:39Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова
15:18Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
15:17Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
15:09Более миллиона человек участвуют в программе долгосрочных сбережений ВТБ
14:55Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
14:11Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
14:04Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
13:50Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
13:45Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
13:42Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
13:31Крым будет признан международным сообществом – Аксенов
13:28Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
13:17Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
13:11Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
12:56Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
12:48Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага
Лента новостейМолния