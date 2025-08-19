Трамп переговорил с Путиным
Трамп рассказал Путину о переговорах с Зеленским
06:48 19.08.2025 (обновлено: 07:04 19.08.2025)
© Белый дом/Дэниэл ТорокДональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
© Белый дом/Дэниэл Торок
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и рассказал о прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также лидерами ЕС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Президент США проинформировал о завершившихся в Белом доме переговорах с представителем Украины и лидерами ряда европейских стран.
"В ходе дальнейшего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", - отметил Ушаков.
Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также "за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса". Он отметил важность предпринимаемых Дональдом Трампом усилий для решения вопроса долгосрочного урегулирования на Украине.
"Лидеры договорились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной повестки. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер", - приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.
Накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома был сделан ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: