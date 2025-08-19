https://crimea.ria.ru/20250819/tramp-peregovoril-s-putinym-1148826924.html

Трамп переговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и рассказал о прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и рассказал о прошедшей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также лидерами ЕС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Президент США проинформировал о завершившихся в Белом доме переговорах с представителем Украины и лидерами ряда европейских стран. Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также "за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса". Он отметил важность предпринимаемых Дональдом Трампом усилий для решения вопроса долгосрочного урегулирования на Украине."Лидеры договорились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной повестки. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер", - приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.Накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома был сделан ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встречеВыборы на Украине во время военных действий невозможны – ЗеленскийТрамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта

