Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T13:50
2025-08-19T13:57
бензин
топливо
сергей аксенов
новости крыма
крым
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году – уже 1100 тонн. Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановитьОстановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложенияЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
бензин, топливо, сергей аксенов, новости крыма, крым, транспорт
Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

Дефицит бензина Аи-95 в Крыму может сохраниться в течение месяца– Аксенов

13:50 19.08.2025 (обновлено: 13:57 19.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется (в Крым) автомобильным транспортом… Прошу и крымчан, и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум месяц", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году – уже 1100 тонн.
Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
