Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году – уже 1100 тонн. Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
13:50 19.08.2025 (обновлено: 13:57 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется (в Крым) автомобильным транспортом… Прошу и крымчан, и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум месяц", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году – уже 1100 тонн.
Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
