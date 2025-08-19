https://crimea.ria.ru/20250819/kak-dolgo-prodlitsya-defitsit-benzina-ai-95-v-krymu-1148836076.html

Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца

Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T13:50

2025-08-19T13:50

2025-08-19T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов, в частности, указал, что если в прошлом году в период курортного сезона в республике продавалось 700 тонн бензина в сутки, то в этом году – уже 1100 тонн. Глава республики выразил уверенность, что после окончания специальная военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут в прошлое, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановитьОстановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложенияЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд

