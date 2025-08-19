https://crimea.ria.ru/20250819/zayavleniya-zelenskogo-posle-vstrechi-s-trampom---glavnoe-1148828838.html

Заявления Зеленского после встречи с Трампом - главное

Накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее... РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Накануне в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам Зеленский сделал ряд заявлений, в частности о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч. Главное – в подборке РИА Новости Крым.Гарантии безопасности"Гарантии безопасности… будет все больше и больше деталей, так как все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в ближайшую неделю – 10 дней", – сказал Зеленский на брифинге, который транслировал YouTube-канал его офиса.По словам Зеленского, эту работу будут координировать США. Детали он не назвал, но подчеркнул, что "главное – есть политическая воля". При этом обозначил потребность Киева в финансировании военных производств, американских вооружений, в том числе самолетов и ПВО."У нас есть договоренность с Трампом, что они будут покупать у нас дроны, когда откроется экспорт, и это станет финансированием нашего внутреннего производства дронов", – добавил глава киевского режима.Территориальные уступки"Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным", – сказал Зеленский, комментируя тему территориальных уступок. Он добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с Путиным нет.По его словам, разговор на тему территорий с президентом США Дональдом Трампом оказался долгим, при этом конкретика обсуждалась с американским лидером впервые."Я спорил с процентом оккупированных территорий, отображенных на карте", – заметил Зеленский.Трехсторонняя встреча"Президент США связался с российской стороной и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы", – сказал Зеленский.По его словам, никаких деталей по двусторонней встрече пока нет, но все стороны "должны продемонстрировать желание окончания войны", а США следует "оказать давление на РФ", чтобы это была дипломатическая встреча именно на уровне лидеров.При этом Зеленский добавил, что понимает "какие форматы могут быть, поэтому есть вероятность, что встреча может состояться".Встреча Трампа и Зеленского состоялась вечером в понедельник в Вашингтоне. Она проходила в овальном кабинете Белого Дома. Открытая часть переговоров продолжалась около 25 минут. После переговоров с Зеленским Трамп встретился также с европейскими лидерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампТрамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИТрамп переговорил с Путиным

Новости

