Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече

2025-08-18T22:06
2025-08-18T22:06
2025-08-18T22:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные вопросы с Россией на трехсторонней встрече.Он также отметил, что президент США постарается организовать трехстороннюю встречу.Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что при обсуждении возможность "обмена территориями" нужно учитывать "линию соприкосновения".Президент США также заявил, что по итогам переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна состоятся трехсторонняя встреча с участием главы российского государства Владимира Путина.И заявил, что президент России в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины".Президент США рассказал, что в ходе встречи с Зеленским он обсудил с ним множество тем и рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи.
22:06 18.08.2025 (обновлено: 22:18 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные вопросы с Россией на трехсторонней встрече.
"Все чувствительные вопросы, территориальные и другие мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что президент США постарается организовать трехстороннюю встречу.
Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что при обсуждении возможность "обмена территориями" нужно учитывать "линию соприкосновения".
Президент США также заявил, что по итогам переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна состоятся трехсторонняя встреча с участием главы российского государства Владимира Путина.
"Мы позвоним президенту Путину сразу после этих встреч. Мы попытаемся понять, сможем ли мы устроить трехстороннюю встречу после этого", – сказал Трамп.
И заявил, что президент России в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины".
Президент США рассказал, что в ходе встречи с Зеленским он обсудил с ним множество тем и рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи.
