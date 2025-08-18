Рейтинг@Mail.ru
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/territorialnye-voprosy-my-obsudim-na-trekhstoronney-vstreche--zelenskiy-1148824347.html
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T22:06
2025-08-18T22:18
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные вопросы с Россией на трехсторонней встрече.Он также отметил, что президент США постарается организовать трехстороннюю встречу.Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что при обсуждении возможность "обмена территориями" нужно учитывать "линию соприкосновения".Президент США также заявил, что по итогам переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна состоятся трехсторонняя встреча с участием главы российского государства Владимира Путина.И заявил, что президент России в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины".Президент США рассказал, что в ходе встречи с Зеленским он обсудил с ним множество тем и рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости
Материал дополняется
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече

Территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече – заявление Зеленского

22:06 18.08.2025 (обновлено: 22:18 18.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные вопросы с Россией на трехсторонней встрече.

"Все чувствительные вопросы, территориальные и другие мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что президент США постарается организовать трехстороннюю встречу.
Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что при обсуждении возможность "обмена территориями" нужно учитывать "линию соприкосновения".
Президент США также заявил, что по итогам переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна состоятся трехсторонняя встреча с участием главы российского государства Владимира Путина.
"Мы позвоним президенту Путину сразу после этих встреч. Мы попытаемся понять, сможем ли мы устроить трехстороннюю встречу после этого", – сказал Трамп.
И заявил, что президент России в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины".
Президент США рассказал, что в ходе встречи с Зеленским он обсудил с ним множество тем и рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
21:52Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
21:39Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме
21:22В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:07Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
20:49Трамп заявил о прекращении поддержки Украины без заключения сделки
20:39Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский
20:37Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
20:30Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
20:23В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
20:14Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
19:51Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
19:28Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
19:10Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
18:48Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
18:34В Крыму предупредили об усилении информационных атак
18:16Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
Лента новостейМолния