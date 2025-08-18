https://crimea.ria.ru/20250818/territorialnye-voprosy-my-obsudim-na-trekhstoronney-vstreche--zelenskiy-1148824347.html

Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече

Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом заявил, что он обсудит территориальные вопросы с Россией на трехсторонней встрече.Он также отметил, что президент США постарается организовать трехстороннюю встречу.Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что при обсуждении возможность "обмена территориями" нужно учитывать "линию соприкосновения".Президент США также заявил, что по итогам переговоров с Зеленским и лидерами ЕС должна состоятся трехсторонняя встреча с участием главы российского государства Владимира Путина.И заявил, что президент России в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины".Президент США рассказал, что в ходе встречи с Зеленским он обсудил с ним множество тем и рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

