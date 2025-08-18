Рейтинг@Mail.ru
Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский после двусторонней встречи в Вашингтоне встретились с лидерами европейских стран, где... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский после двусторонней встречи в Вашингтоне встретились с лидерами европейских стран, где присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Главные заявления Трампа и Зеленского к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Дональд Трамп об урегулировании конфликтаАмериканский лидер заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта могут определиться уже в течение "недели-двух". По его словам, мероприятия в Белом доме проходят "очень успешно", и он рассчитывает на договоренности с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, которые должны привести к трехсторонней встрече с Россией.Трамп подчеркнул, что в ходе саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что Россия готова "принять гарантии безопасности" для Украины. Среди обсуждаемых тем американский президент назвал возможный обмен территориями, который, по его словам, будет учитывать нынешнюю линию соприкосновения на фронте. Следующим шагом он видит трехсторонние переговоры по Украине, выразив надежду, что Путин и Зеленский смогут прийти к договоренностям о мирном урегулировании.Президент США отметил, что рассчитывает на согласование почти по всем вопросам, включая вопросы безопасности. При этом он считает вероятность агрессии против Украины "преувеличенной", но допустил, что урегулирование может и не быть достигнуто. Тем не менее Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения, которое обеспечит безопасность Украины.Также он отметил, что Россия готова освободить тысячу украинских военнопленных.Заявления ЗеленскогоВ свою очередь глава киевского режима подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече. Он назвал переговоры с Трампом "очень хорошими" и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.
Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Главные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

22:50 18.08.2025 (обновлено: 22:57 18.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский после двусторонней встречи в Вашингтоне встретились с лидерами европейских стран, где присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Главные заявления Трампа и Зеленского к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.

Дональд Трамп об урегулировании конфликта

Американский лидер заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта могут определиться уже в течение "недели-двух". По его словам, мероприятия в Белом доме проходят "очень успешно", и он рассчитывает на договоренности с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, которые должны привести к трехсторонней встрече с Россией.
Трамп подчеркнул, что в ходе саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что Россия готова "принять гарантии безопасности" для Украины. Среди обсуждаемых тем американский президент назвал возможный обмен территориями, который, по его словам, будет учитывать нынешнюю линию соприкосновения на фронте. Следующим шагом он видит трехсторонние переговоры по Украине, выразив надежду, что Путин и Зеленский смогут прийти к договоренностям о мирном урегулировании.
Президент США отметил, что рассчитывает на согласование почти по всем вопросам, включая вопросы безопасности. При этом он считает вероятность агрессии против Украины "преувеличенной", но допустил, что урегулирование может и не быть достигнуто. Тем не менее Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения, которое обеспечит безопасность Украины.
Также он отметил, что Россия готова освободить тысячу украинских военнопленных.

Заявления Зеленского

В свою очередь глава киевского режима подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече. Он назвал переговоры с Трампом "очень хорошими" и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.
