Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИ
Трамп для звонка Путину прервал переговоры с лидерами ЕС и Зеленским – СМИ
23:57 18.08.2025 (обновлено: 00:07 19.08.2025)
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом этом пишет РИА Новости со ссылкой на мировые СМИ.
"Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете", – говорится в сообщении.
Ранее американский лидер сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме.
Трамп и Зеленский вечером в понедельник во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.
После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.