Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским для звонка Путину – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом этом пишет РИА Новости со ссылкой на мировые СМИ.Ранее американский лидер сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме.Трамп и Зеленский вечером в понедельник во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта.После этого Трамп и Зеленский встретились с европейскими лидерами. На этой встрече глава киевского режима заявил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров во время трехсторонней встречи и отметил, что США подают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

