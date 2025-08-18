https://crimea.ria.ru/20250818/glavnye-zayavleniya-trampa-i-zelenskogo-vo-vremya-vstrechi-v-belom-dome-1148823335.html

Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник во время встречи в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. Открытая часть переговоров продолжалась около 25 минут. Главное – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Трампа"Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается", – заявил в рамках встречи Трамп. При этом, по его мнению, прекращение огня при работе над сделкой не является обязательным условием.Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности Киеву со стороны США, американский лидер ушел от прямого ответа, но заявил, что такие гарантии готова предоставить Европа, а Штаты с этим помогут."Будет много, очень много помощи, когда дело дойдет до безопасности. Это будет хорошо. Они (страны ЕС – ред.) первая линия обороны, но мы им тоже поможем. Мы будем вовлечены", – сказал Трамп. Он не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине.Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин, Владимир Зеленский и европейские лидеры хотят завершения украинского конфликта. По его мнению, мир не наступит немедленно, но урегулирование на Украине точно будет устойчивым. Говоря о членстве Украины в НАТО, американский президент напомнил о том, что Россия говорила о неприятии такого сценария "еще до Путина".Встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже Трамп назвал хорошей и выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием российского лидера и Зеленского. Он также заявил об уверенности в желании России урегулировать конфликт."У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу ", – проинформировал Трамп, говоря о своем взаимодействие с Путиным.О чем говорил ЗеленскийГлава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, при этом допустил возможность проведения выборов на Украине, но только при условии прекращения огня."Разумеется, мы допускаем такую возможность. Безопасность. Также нужно работать в парламенте, поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Но нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя", – сказал Зеленский.Также он заявил, что закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины."Это не только для войны и для того, чтобы защищаться. Это будет также частью гарантий безопасности. Чтобы усилить нашу армию, чтобы перевооружить ее. Это зависит от того, сколько денег нам на это потребуется", – сказал Зеленский.По словам главы киевского режима, он готов к трехсторонней встрече с президентами России и США.Встреча Трампа и Зеленского проходит вечером в понедельник в Вашингтоне в Овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вашингтоне началась встреча Трампа и ЗеленскогоМосква не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД РоссииЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп

