https://crimea.ria.ru/20250818/zelenskiy-dolzhen-otkazatsya-ot-kryma-radi-mira-na-ukraine---tramp-1148797699.html

Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп

Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп

Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США... РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T05:57

2025-08-18T05:57

2025-08-18T06:01

дональд трамп

владимир зеленский

украина

сша

россия

крым

нато

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144564209_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_fef560db7960b4142b1a699a0f32cccf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ. 18 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.Накануне американский лидер заявил, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Согласно графику Белого дома, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск, встреча с участием лидеров ЕС – на 22.00 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html

украина

сша

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, россия, крым, нато, политика, новости