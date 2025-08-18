Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и вступления в НАТО ради мира на Украине
05:57 18.08.2025 (обновлено: 06:01 18.08.2025)
© © AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ. 18 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал он.
Накануне американский лидер заявил, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Согласно графику Белого дома, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск, встреча с участием лидеров ЕС – на 22.00 мск.
