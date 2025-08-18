Материал дополняется
Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский
Выборы на Украине возможны только при установлении перемирия – Зеленский
20:39 18.08.2025 (обновлено: 20:49 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме заявил о том, что допускает возможность проведения выборов на Украине только при условии установления перемирия.
"Разумеется, мы допускаем такую возможность. Безопасность. Также нужно работать в парламенте, поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Но нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя", – сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.
Вечером в понедельник в Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского. Она проходит в овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.
Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.