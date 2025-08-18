https://crimea.ria.ru/20250818/vybory-na-ukraine-vo-vremya-voennykh-deystviy-nevozmozhny--zelenskiy-1148820417.html

Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский

2025-08-18T20:39

2025-08-18T20:39

2025-08-18T20:49

встреча трампа и зеленского в вашингтоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме заявил о том, что допускает возможность проведения выборов на Украине только при условии установления перемирия.Вечером в понедельник в Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского. Она проходит в овальном кабинете Белого Дома. После переговоров с Зеленским Трамп встретится с европейскими лидерами.Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

