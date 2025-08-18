https://crimea.ria.ru/20250818/v-vashingtone-nachalas-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-1148819789.html
В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T20:23
2025-08-18T20:23
2025-08-18T20:37
новости
сша
видео
украина
дональд трамп
владимир зеленский
встреча трампа и зеленского в вашингтоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148819861_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_248b8606cb97c8bd87781980f598a603.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News.После переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретится с европейскими лидерами.
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148819861_112:0:1312:900_1920x0_80_0_0_f90a2e39f2ad30f5cdb46a3544d303c6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, видео, сша, видео, украина, дональд трамп, владимир зеленский, встреча трампа и зеленского в вашингтоне
В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
Встреча Трампа и Зеленского началась в Вашингтоне
20:23 18.08.2025 (обновлено: 20:37 18.08.2025)