В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций

Хуснуллин: инвесторы вложат более 10 млрд рублей в развитие бизнеса в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Более 40 инвесторов подписали соглашения с Фондом развития территорий (ФРТ) о вложении свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в Херсонской области. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо.
"В регионе создается благоприятный инвестиционный климат, привлекающий и застройщиков, и сельскохозяйственные предприятия, которые становятся участниками свободной экономической зоны. На сегодняшний день 45 инвесторов подписали договоры с ФРТ о том, что вложат свыше 10 млрд рублей в развитие бизнеса в Херсонской области", - написал вице-премьер РФ в своем Telegram-канале.
Хуснуллин добавил, что в этом году на Херсонщине завершится ремонт почти 400 км дорог, среди которых 105 км – улично-дорожная сеть.
Замглавы правительства также отметил, что регион обладает большим преимуществом по созданию конкурентного туристического продукта в "лице" побережья Черного и Азовского морей с общей протяженностью песчаных пляжей порядка 200 км.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Он уточнил, что для достижения этих целей потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта. А также обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства.
