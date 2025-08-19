Рейтинг@Mail.ru
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/skachki-tsen-na-toplivo-v-novykh-regionakh-rossii-proveryat-fas-i-minenergo-1148834991.html
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
Вице-премьер Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России,... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T13:17
2025-08-19T13:17
топливо
новости
цены и тарифы
экономика
александр новак
фас (федеральная антимонопольная служба)
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол по итогам совещания у Новака от 14 августа.Уточняется, что доклад о причинах и принятых мерах будет озвучен на следующем совещании в правительстве. Кроме того, эксперты должны будут представить конкретные предложения для стабилизации ситуации в регионах, где этого не произошло.Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекордВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регионОстановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0bf8c87abc0ca1baef24c8be121afc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, новости, цены и тарифы, экономика, александр новак, фас (федеральная антимонопольная служба), новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго

Причины резких колебаний цен на топливо в новых регионах России выяснят ФАС и Минэнерго

13:17 19.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол по итогам совещания у Новака от 14 августа.
"ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: провести анализ причин существенных отклонений в ценах на нефтепродукты в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", – говорится в документе.
Уточняется, что доклад о причинах и принятых мерах будет озвучен на следующем совещании в правительстве. Кроме того, эксперты должны будут представить конкретные предложения для стабилизации ситуации в регионах, где этого не произошло.
Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд
В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
 
ТопливоНовостиЦены и тарифыЭкономикаАлександр НовакФАС (Федеральная антимонопольная служба)Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
14:04Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
13:50Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
13:45Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
13:42Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
13:31Крым будет признан международным сообществом – Аксенов
13:28Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
13:17Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
13:11Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
12:56Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
12:48Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага
12:36Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами
12:18Почему британские СМИ меняют риторику по Крыму и что будет дальше
12:07Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
11:52В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
11:30Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
11:19На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
11:07"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского
10:48В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
10:00От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Лента новостейМолния