Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго

Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго

2025-08-19T13:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол по итогам совещания у Новака от 14 августа.Уточняется, что доклад о причинах и принятых мерах будет озвучен на следующем совещании в правительстве. Кроме того, эксперты должны будут представить конкретные предложения для стабилизации ситуации в регионах, где этого не произошло.Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекордВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регионОстановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения

