Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп

Возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.По его словам, для Украины будет "какая-то форма безопасности", но не в рамках НАТО, поскольку вступления Киева в Североатлантический альянс "никогда не произойдет".Трамп также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров по урегулированию конфликта "должен показать некоторую гибкость". Он добавил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате.Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках. На брифинге после встречи он заявил, что вопрос территорий – это вопрос, который должен звучать на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет.До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым исторически был частью Советского Союза - британские СМИЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

