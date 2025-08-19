Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ

https://crimea.ria.ru/20250819/krym-istoricheski-byl-chastyu-sovetskogo-soyuza---amerikanskie-smi-1148829550.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым исторически являлся частью Советского Союза, поэтому вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало в эфире live-трансляции британского издания Sky News.И добавил, что принадлежность Крыма не обсуждается на переговорах по урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что "освободить" полуостров с помощью военной операции будет невероятно сложно.Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В Овальном кабинете была выставлена карта Украины с контролируемыми Россией территориями, фото которой впоследствии опубликовал Белый дом. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках. На брифинге после встречи он заявил, что вопрос территорий – это вопрос, который должен звучать на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет.Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО, писал ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинЗеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма

