https://crimea.ria.ru/20250819/krym-istoricheski-byl-chastyu-sovetskogo-soyuza---amerikanskie-smi-1148829550.html
Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
Крым исторически являлся частью Советского Союза, поэтому вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T09:14
2025-08-19T09:14
2025-08-19T09:14
крым
новости крыма
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин (политик)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122684521_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_f05cbfd4ad733829190c7b8993407354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым исторически являлся частью Советского Союза, поэтому вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало в эфире live-трансляции британского издания Sky News.И добавил, что принадлежность Крыма не обсуждается на переговорах по урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что "освободить" полуостров с помощью военной операции будет невероятно сложно.Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В Овальном кабинете была выставлена карта Украины с контролируемыми Россией территориями, фото которой впоследствии опубликовал Белый дом. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках. На брифинге после встречи он заявил, что вопрос территорий – это вопрос, который должен звучать на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет.Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО, писал ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинЗеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
крым
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122684521_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_0c398d2f8ea08ed5beabebe562d16e4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин (политик), сша
Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
Sky News: Крым исторически был частью Советского Союза
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым исторически являлся частью Советского Союза, поэтому вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало в эфире live-трансляции британского издания Sky News.
"Стоит отметить, что Крым изначально был частью Советского Союза. Сотни лет назад они сражались за стратегически важный порт Севастополь на юге страны. В 1954 году Хрущев передал его Украине, в основном в административных целях, хотя на самом деле в то время Украина была всего лишь округом в составе Советского Союза", – заявил ведущей трансляции.
И добавил, что принадлежность Крыма не обсуждается на переговорах по урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что "освободить" полуостров с помощью военной операции будет невероятно сложно.
"Трамп уже предположил, что Крым не обсуждается — он не будет частью этих переговоров", – прозвучало в эфире.
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились
в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В Овальном кабинете была выставлена карта Украины с контролируемыми Россией территориями, фото которой впоследствии опубликовал Белый дом. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос
о территориальных уступках. На брифинге после встречи он заявил, что вопрос территорий – это вопрос, который должен звучать на его встрече
с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет.
Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма
и согласившись на невступление Украины в НАТО, писал ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться
. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное
, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: