Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
В ответ на призыв американского президента Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым для достижения мира, глава киевского режима Владимир Зеленский... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ответ на призыв американского президента Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым для достижения мира, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться".Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что в понедельник в Вашингтоне с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ.30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма

Зеленский: не стоило отдавать Крым в 2014 году

07:16 18.08.2025 (обновлено: 07:38 18.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ответ на призыв американского президента Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым для достижения мира, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину "заставили" отдать Крым" в 2014 году и посетовал, что "не следовало от него отказываться".
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
"Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса.. <...> Конечно, не стоило отдавать Крым тогда", - написал Зеленский в своем Telegram-канале перед встречей с президентом США в Вашингтоне, которая намечена 20.15 мск.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN ранее заявил, что в понедельник в Вашингтоне с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
16 августа, 19:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ.
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
