Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T20:30
2025-08-18T20:30
2025-08-18T20:38
владимир зеленский
дональд трамп
новости
политика
сша
украина
встреча трампа и зеленского в вашингтоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.
владимир зеленский, дональд трамп, новости, политика, сша, украина, встреча трампа и зеленского в вашингтоне
Материал дополняется
Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
Зеленский в Вашингтоне не ответил на вопрос о территориальных уступках
20:30 18.08.2025 (обновлено: 20:38 18.08.2025)