Крым будет признан международным сообществом – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова во время live-трансляции британского издания Sky News.Крым исторически являлся частью Советского Союза, при этом вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало ранее в эфире британского издания.При этом он подчеркнул, что полуостров привык жить в изоляции, в режиме полных санкций, которые за 12 лет в составе России ни к чему не привели."Конечно, это условно упущенные возможности, но мы уже научились жить по-другому, научились рассчитывать только на самих себя, на главу Российской Федерации, правительство России, как только у нас происходят какие-то кризисные вещи, нас один на один никто не бросает", – констатировал глава региона.Смена риторики британских СМИ в отношении Крыма продиктована прозрением лидеров страны по поводу невозможности "забрать" полуостров у России и необходимостью подготовить электорат к фактическому признанию российской принадлежности региона, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампС Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорийТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

