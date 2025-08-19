https://crimea.ria.ru/20250819/krym-budet-priznan-mezhdunarodnym-soobschestvom--aksenov-1148835414.html
Крым будет признан международным сообществом – Аксенов

Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление об исторической
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова во время live-трансляции британского издания Sky News.Крым исторически являлся частью Советского Союза, при этом вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало ранее в эфире британского издания.При этом он подчеркнул, что полуостров привык жить в изоляции, в режиме полных санкций, которые за 12 лет в составе России ни к чему не привели."Конечно, это условно упущенные возможности, но мы уже научились жить по-другому, научились рассчитывать только на самих себя, на главу Российской Федерации, правительство России, как только у нас происходят какие-то кризисные вещи, нас один на один никто не бросает", – констатировал глава региона.Смена риторики британских СМИ в отношении Крыма продиктована прозрением лидеров страны по поводу невозможности "забрать" полуостров у России и необходимостью подготовить электорат к фактическому признанию российской принадлежности региона, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.
Аксенов оценил смену риторики британских СМИ по Крыму
13:31 19.08.2025 (обновлено: 14:22 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова во время live-трансляции британского издания Sky News.
Крым исторически являлся частью Советского Союза, при этом вопрос принадлежности полуострова не обсуждается в рамках последних международных переговоров на высшем уровне. Такое заявление прозвучало ранее в эфире британского издания.
"Высокие шансы того, что Крым будет признан международным сообществом", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".
При этом он подчеркнул, что полуостров привык жить в изоляции, в режиме полных санкций, которые за 12 лет в составе России ни к чему не привели.
"Конечно, это условно упущенные возможности, но мы уже научились жить по-другому, научились рассчитывать только на самих себя, на главу Российской Федерации, правительство России, как только у нас происходят какие-то кризисные вещи, нас один на один никто не бросает", – констатировал глава региона.
Смена риторики британских СМИ в отношении Крыма продиктована прозрением лидеров
страны по поводу невозможности "забрать" полуостров у России и необходимостью подготовить электорат к фактическому признанию российской принадлежности региона, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.
