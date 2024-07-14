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Главное за день: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Главное за день: 14 июля
Главное за день: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Главное за день: 14 июля
На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании – он получил ранение. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за масштабных лесных пожаров. В парламенте... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T22:03
2024-07-14T22:10
главное за день
покушение на дональда трампа
александр сырский
министерство обороны рф
краснодарский край
пожар
режим чс
новороссийск
керчь
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании – он получил ранение. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за масштабных лесных пожаров. В парламенте Украины заявили о готовности ВСУ капитулировать. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. В Керчи в День рыбака прошел рыбный пир и праздник Нептуна.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на Трампа в ПенсильванииНа кандидата в президента США Дональда Трампа совершено покушение в штате Пенсильвания во время митинга. Он прервал выступление перед сторонниками и политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы. Позже стало известно, что в машине стрелка нашли взрывные устройства.Об инциденте сегодня высказались многие политические лидеры в мире. Словацкий премьер Роберт Фицо, сам не так давно переживший покушение, назвал произошедшее сделанным "как под копирку". В правительстве Сербии призвали усилить безопасность президента Александра Вучича после покушения на Трампа и заявили о связи всех покушений на лидеров ряда стран в последнее время.Мнение о том, кто совершил покушение на Трампа, о чем ему теперь следует задуматься и повторятся ли попытки убрать оппонента действующего президента США Джо Байдена, РИА Новости Крым высказали американист Малек Дудаков и политолог Вадим Колесниченко.В парламенте Украины заявили о готовности Сырского капитулироватьДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже на капитуляцию ВСУ и не верит в победу Киева."Ряд источников подтвердили мне… он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру", – сообщила Безуглая. ВС РФ освободили Урожайное в ДНР и продвинулись впередРоссийские подразделения освободили Урожайное в ДНР и приступили к его зачистке и разминированию, сообщили в Минобороны России.Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. За сутки ВСУ потеряли около 1800 боевиков.Режим ЧС введен в Новороссийске из-за лесных пожаровОгонь охватил десятки гектаров леса под Новороссийском, из расположенных рядом баз отдыха эвакуировали сотни людей, среди них много детей. Вечером стало известно, что огонь перекинулся уже на три базы отдыха, люди эвакуированы. Площадь пожара превысила 51 гектар.Рыбный пир и праздник Нептуна в День рыбака в КерчиВ Керчи во второе воскресенье июля традиционно отметили самый главный праздник города – День рыбака. В центре, у набережной, угощали ухой, жареными бычками, пеленгасом в кляре, барабулей. Тут же растянулись торговые ряды с рыбой. Кульминацией празднования стала встреча Нептуна.
https://crimea.ria.ru/20240714/umerla-zvezda-serialov-beverli-khillz-i-zacharovannye-shennen-doerti-1138849115.html
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главное за день, покушение на дональда трампа, александр сырский, министерство обороны рф, краснодарский край, пожар, режим чс, новороссийск, керчь, праздники и памятные даты
Главное за день: 14 июля

Главные события и заявления воскресенья, 14 июля

22:03 14.07.2024 (обновлено: 22:10 14.07.2024)
 
© © AP Photo / Evan VucciПокушение на Дональда Трампа в Пенсильвании
Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании
© © AP Photo / Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании – он получил ранение. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за масштабных лесных пожаров. В парламенте Украины заявили о готовности ВСУ капитулировать. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. В Керчи в День рыбака прошел рыбный пир и праздник Нептуна.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на Трампа в Пенсильвании

На кандидата в президента США Дональда Трампа совершено покушение в штате Пенсильвания во время митинга. Он прервал выступление перед сторонниками и политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы. Позже стало известно, что в машине стрелка нашли взрывные устройства.
Об инциденте сегодня высказались многие политические лидеры в мире. Словацкий премьер Роберт Фицо, сам не так давно переживший покушение, назвал произошедшее сделанным "как под копирку". В правительстве Сербии призвали усилить безопасность президента Александра Вучича после покушения на Трампа и заявили о связи всех покушений на лидеров ряда стран в последнее время.
Мнение о том, кто совершил покушение на Трампа, о чем ему теперь следует задуматься и повторятся ли попытки убрать оппонента действующего президента США Джо Байдена, РИА Новости Крым высказали американист Малек Дудаков и политолог Вадим Колесниченко.
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В парламенте Украины заявили о готовности Сырского капитулировать

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже на капитуляцию ВСУ и не верит в победу Киева.
"Ряд источников подтвердили мне… он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру", – сообщила Безуглая.
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ВС РФ освободили Урожайное в ДНР и продвинулись вперед

Российские подразделения освободили Урожайное в ДНР и приступили к его зачистке и разминированию, сообщили в Минобороны России.
Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. За сутки ВСУ потеряли около 1800 боевиков.
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Режим ЧС введен в Новороссийске из-за лесных пожаров

Огонь охватил десятки гектаров леса под Новороссийском, из расположенных рядом баз отдыха эвакуировали сотни людей, среди них много детей. Вечером стало известно, что огонь перекинулся уже на три базы отдыха, люди эвакуированы. Площадь пожара превысила 51 гектар.
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В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса

Рыбный пир и праздник Нептуна в День рыбака в Керчи

В Керчи во второе воскресенье июля традиционно отметили самый главный праздник города – День рыбака. В центре, у набережной, угощали ухой, жареными бычками, пеленгасом в кляре, барабулей. Тут же растянулись торговые ряды с рыбой. Кульминацией празднования стала встреча Нептуна.
Бывший капитан Норда в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии
Вчера, 14:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе
 
Главное за деньПокушение на Дональда ТрампаАлександр СырскийМинистерство обороны РФКраснодарский крайПожарРежим ЧСНовороссийскКерчьПраздники и памятные даты
 
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22:03Главное за день: 14 июля
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19:51Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму
19:31Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температуры
19:10В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
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16:53День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна
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