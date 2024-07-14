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Уже более 40 гектаров – площадь лесного пожара на Кубани растет

Уже более 40 гектаров – площадь лесного пожара на Кубани растет - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Уже более 40 гектаров – площадь лесного пожара на Кубани растет

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае достигла 48 гектаров. Об этом сообщили в МЧС региона. РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T18:52

2024-07-14T18:52

2024-07-14T19:00

краснодарский край

новости

происшествия

пожар

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Краснодарском крае достигла 48 гектаров. Об этом сообщили в МЧС региона.Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду, подчеркнули в МЧС.Крупный пожар охватил лес в районе хутора Дюрсо под Новороссийском днем 14 июля. Сначала сообщалось, что огонь охватил лесной массив и траву на площади три гектара. Позже стало известно, что пожар распространился на территорию одной из баз отдыха, администрация которой начала эвакуацию людей.МЧС направлены на тушение десятки спасателей и техники, позже была привлечена авиация. Еще через час стало известно, что на территории турбазы пожар удалось полностью потушить, но лес продолжает гореть на площади 10 га. Менее часа спустя в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что площадь пожара увеличилась в 2 раза – до 20 гектаров и площадь в огне продолжила увеличиваться. Около шести вечера в ведомстве сообщали, что она уже превысила 20 Га.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в НовороссийскеВ Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушили

краснодарский край

новороссийск

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2024

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краснодарский край, новости, происшествия, пожар, новороссийск