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За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков

За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 14.07.2024

За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю в некоторых районах на Донбассе и продолжают уничтожать врага, который за сутки на разных... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T15:10

2024-07-14T15:10

2024-07-14T15:10

всу (вооруженные силы украины)

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю в некоторых районах на Донбассе и продолжают уничтожать врага, который за сутки на разных направлениях потерял около 1800 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1645 военнослужащих.Крупнейшие суточные потери – 520 боевиков – противник понес в боях российскими подразделениями группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи в районе Купянска, Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также у населенных пунктов Петровское и Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР и Серебрянка в ДНР.Еще 450 боевиков уничтожено подразделениями "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, в том числе 10-й горно-штурмовой и 80-й десантно-штурмовой. Враг поражен в ДНР районе девяти населенных пунктов (Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское, Часов Яр)."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.За сутки здесь отражены 6 контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", а также 31-й, 32-й и 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ. Противника потерял здесь за сутки до 300 военнослужащих.Еще 305 боевиков выведены из строя подразделениями группировок войск "Север" и "Восток". В результате успешных действий российские войска село Урожайное в ДНР и поразили врага в районе населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. А также поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской (Журавка, Мирополье, Константиновка) и Харьковской (Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица) областях."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих", – сообщили также в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские войска освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. А также поразили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда тот находился на станции разгрузки, боевую позицию ЗРК IRIS-T производства ФРГ и позицию дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В результате противник потерял более 140 боевиков. Таким образом потери врага за минувшие сутки составили около 1785 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю

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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот