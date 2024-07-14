https://crimea.ria.ru/20240714/za-sutki-vsu-poteryali-territorii-i-1800-boevikov-1138846451.html
За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков
За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 14.07.2024
За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков
Российские подразделения улучшили положение по переднему краю в некоторых районах на Донбассе и продолжают уничтожать врага, который за сутки на разных... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T15:10
2024-07-14T15:10
2024-07-14T15:10
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю в некоторых районах на Донбассе и продолжают уничтожать врага, который за сутки на разных направлениях потерял около 1800 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1645 военнослужащих.Крупнейшие суточные потери – 520 боевиков – противник понес в боях российскими подразделениями группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи в районе Купянска, Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также у населенных пунктов Петровское и Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР и Серебрянка в ДНР.Еще 450 боевиков уничтожено подразделениями "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, в том числе 10-й горно-штурмовой и 80-й десантно-штурмовой. Враг поражен в ДНР районе девяти населенных пунктов (Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское, Часов Яр)."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.За сутки здесь отражены 6 контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", а также 31-й, 32-й и 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ. Противника потерял здесь за сутки до 300 военнослужащих.Еще 305 боевиков выведены из строя подразделениями группировок войск "Север" и "Восток". В результате успешных действий российские войска село Урожайное в ДНР и поразили врага в районе населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. А также поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской (Журавка, Мирополье, Константиновка) и Харьковской (Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица) областях."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих", – сообщили также в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские войска освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. А также поразили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда тот находился на станции разгрузки, боевую позицию ЗРК IRIS-T производства ФРГ и позицию дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В результате противник потерял более 140 боевиков. Таким образом потери врага за минувшие сутки составили около 1785 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот
За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков
ВСУ за сутки потеряли около 1800 боевиков и территории на Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю в некоторых районах на Донбассе и продолжают уничтожать врага, который за сутки на разных направлениях потерял около 1800 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1645 военнослужащих.
Крупнейшие суточные потери – 520 боевиков – противник понес в боях российскими подразделениями группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи в районе Купянска, Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также у населенных пунктов Петровское и Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР и Серебрянка в ДНР.
Еще 450 боевиков уничтожено подразделениями "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, в том числе 10-й горно-штурмовой и 80-й десантно-штурмовой. Враг поражен в ДНР районе девяти населенных пунктов (Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское, Часов Яр).
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.
За сутки здесь отражены 6 контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", а также 31-й, 32-й и 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ. Противника потерял здесь за сутки до 300 военнослужащих.
Еще 305 боевиков выведены из строя подразделениями группировок войск "Север" и "Восток". В результате успешных действий российские войска село Урожайное в ДНР и поразили врага в районе населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. А также поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской (Журавка, Мирополье, Константиновка) и Харьковской (Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица) областях.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих", – сообщили также в Минобороны.
Ранее сообщалось
, что российские войска освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. А также поразили железнодорожный эшелон ВСУ
с личным составом и военной техникой, когда тот находился на станции разгрузки, боевую позицию ЗРК IRIS-T производства ФРГ и позицию дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В результате противник потерял более 140 боевиков.
Таким образом потери врага за минувшие сутки составили около 1785 боевиков.
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