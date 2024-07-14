https://crimea.ria.ru/20240714/v-mashine-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-trampa-nashli-vzryvnye-ustroystva-1138852423.html

Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

У стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в машине было взрывное устройство. Об этом сообщает WSJ. РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T17:46

2024-07-14T17:46

2024-07-14T18:04

дональд трамп

покушение на дональда трампа

новости

происшествия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138835381_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_92e910d5f1b3854bb45b591daa962a7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в машине было взрывное устройство. Об этом сообщает WSJ.Отмечается, что автомобиль, которым управлял стрелок Томас Мэтью Крукс, был припаркован рядом с территорией, на которой проходил митинг Трампа в городе Батлер в штат Пенсильвания.В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли на выступлении перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление, при этом политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, и назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на произошедшее в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США Дональда Трампа и решительно осуждает произошедшее.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой.Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, желает ему скорейшего выздоровления, сообщил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на ТрампаСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, покушение на дональда трампа, новости, происшествия, сша