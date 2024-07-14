https://crimea.ria.ru/20240714/v-mashine-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-trampa-nashli-vzryvnye-ustroystva-1138852423.html
Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
У стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в машине было взрывное устройство. Об этом сообщает WSJ. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T17:46
2024-07-14T17:46
2024-07-14T18:04
дональд трамп
покушение на дональда трампа
новости
происшествия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в машине было взрывное устройство. Об этом сообщает WSJ.Отмечается, что автомобиль, которым управлял стрелок Томас Мэтью Крукс, был припаркован рядом с территорией, на которой проходил митинг Трампа в городе Батлер в штат Пенсильвания.В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли на выступлении перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление, при этом политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, и назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на произошедшее в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии.Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США Дональда Трампа и решительно осуждает произошедшее.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой.Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, желает ему скорейшего выздоровления, сообщил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на ТрампаСтраховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, новости, происшествия, сша
Материал дополняется
Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывное устройство – СМИ
17:46 14.07.2024 (обновлено: 18:04 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, в машине было взрывное устройство. Об этом сообщает WSJ.
"По словам людей, проинформированных о расследовании, власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам чиновников, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа", – говорится в статье.
Отмечается, что автомобиль, которым управлял стрелок Томас Мэтью Крукс, был припаркован рядом с территорией, на которой проходил митинг Трампа в городе Батлер в штат Пенсильвания.
В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли на выступлении
перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал выступление, при этом политик покинул сцену окровавленный, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, и назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.
Главы государств латиноамериканского региона с разным посылом отреагировали на произошедшее в Пенсильвании - венесуэльский лидер Николас Мадуро вспомнил пережитые покушения и пожелал здоровья сопернику, президент Кубы Диас-Канель Бермудес указал на оружейный бизнес и эскалацию политического насилия в США, а сальвадорец Найиб Букеле и лидер Гватемалы Бернардо Аревало поставили под вопрос такие проявления демократии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США Дональда Трампа и решительно осуждает произошедшее.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен инцидентом со стрельбой.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает стрельбу, произошедшую на митинге экс-президента США Дональда Трампа, желает ему скорейшего выздоровления, сообщил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.
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