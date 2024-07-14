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Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку
Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку
Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, сценарий стрельбы в США "под копирку" такой... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T10:50
2024-07-14T10:50
покушение на роберта фицо
роберт фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, сценарий стрельбы в США "под копирку" такой же, как в Словакии, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение.По мнению Фицо, далее "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.* запрещенная в РФ соцсеть
https://crimea.ria.ru/20240714/pokushenie-na-trampa-v-pensilvanii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138840889.html
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, дональд трамп, покушение на дональда трампа, мнения, политика, сша

Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку

10:50 14.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, сценарий стрельбы в США "под копирку" такой же, как в Словакии, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение.

"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие", - написал он на своей странице в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).

По мнению Фицо, далее "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
* запрещенная в РФ соцсеть
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