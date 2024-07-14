https://crimea.ria.ru/20240714/v-serbii-usilyat-bezopasnost-vuchicha-posle-pokusheniya-na-trampa-1138852272.html

В Сербии усилят безопасность Вучича после покушения на Трампа

В Сербии усилят безопасность Вучича после покушения на Трампа - РИА Новости Крым, 14.07.2024

В Сербии усилят безопасность Вучича после покушения на Трампа

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T21:07

2024-07-14T21:07

2024-07-14T21:07

дональд трамп

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александр вучич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского вице-премьера.Вулин заявил, что попытка убийства экс-президента Трампа – это выражение разрешенной и подстрекаемой ненависти, такой же, которая подогревается и свободно высказывается в отношении Александра Вучича в Сербии. И призвал повысить меры безопасности главы государства.Он также подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине."Всего несколько месяцев назад совершено покушение на премьера Фицо, погиб президент Ирана, совершена попытка убийства экс-президента Трампа. Не случайно, что все они выступали или выступают за другой мир и мир на Украине", – сказал Вулин.Он добавил, что покушения продолжатся, и приготовиться к ним следует и Вучичу, и всем, у кого есть храбрость бороться за свободу.Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал покушение на Дональда Трампа проявлением безумной ненависти, которая распространяется по миру, отметив, что такие политические лидеры, как экс-президент США Трамп и премьер Словакии Роберт Фицо все чаще будут становиться целями нападений, потому что борются против навязанного элитами Запада искаженного представления о мире.Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал речь и покинул сцену окровавленный. Трансляцию митинга и всего произошедшего вели местные телеканалы, на видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана.ЧП оценили политические лидеры из разных концов мира. Премьер Словакии Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение, заявил, что сценарий стрельбы по Дональду Трампу в США "под копирку" такой же, как был в Словакии.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на ТрампаВзрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

словакия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, покушение на дональда трампа, новости, политика, в мире, словакия, александр вучич