https://crimea.ria.ru/20240623/ataka-na-sevastopol-i-aziatskiy-manvr-putina-top-novostey-nedeli-1138273606.html

Атака на Севастополь и азиатский манёвр Путина: топ новостей недели

Атака на Севастополь и азиатский манёвр Путина: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Атака на Севастополь и азиатский манёвр Путина: топ новостей недели

Ракетная атака на Севастополь в День Святой Троицы. Президент России Владимир Путин совершил государственные визиты в КНДР и Вьетнам. Минобороны РФ получило... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T22:30

2024-06-23T22:30

2024-06-23T22:51

топ новостей недели

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

владимир путин (политик)

россия

кндр (северная корея)

вьетнам

министерство обороны рф

татьяна москалькова

крымский мост

ботулизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ракетная атака на Севастополь в День Святой Троицы. Президент России Владимир Путин совершил государственные визиты в КНДР и Вьетнам. Минобороны РФ получило нового первого замминистра. Украина признала Крымский мост невоенным объектом. Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России. В трех регионах РФ произошли случаи отравления ботулизмом из-за опасных салатов с фасолью. В России увеличили размер прожиточного минимума.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удар ВСУ по СевастополюКиевский режим нанес ракетный удар по Севастополю в один из двенадцати главнейших православных праздников, в День Святой Троицы. На данный момент известно о четверых погибших, из которых двое детей, и 124 раненых. По данным Минобороны, удар по городу Севастополь был нанесен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года>>Россия, КНДР и ВьетнамВ центре внимания на этой неделе оказались азиатские визиты российского лидера Владимира Путина. 19 июня в КНДР прошли переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. В итоге Россия и Северная Корея заключили новый Договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. 20 июня во Вьетнаме состоялись встречи с президентом То Ламой и другими высокопоставленными представителями вьетнамской стороны, в ходе которых РФ и Вьетнам договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой.Заявления ПутинаВ рамках азиатских визитов Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности о том, что Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Также Путин заявил, что превентивный удар России не нужен, так как при ответном ударе противник будет уничтожен. Кроме того, российский лидер заявил, что предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.Назначения в Минобороны17 июня президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны – им стал Леонид Горнин, и трех заместителей министра – Павла Фрадкова, Анну Цивилеву, Олега Савельева, который будет также руководителем аппарата министерства. Другим указом глава государства освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра обороны Николая Панкова, первого заместителя министра Руслана Цаликова, замминистра Татьяну Шевцову. Еще один замминистра, генерал Павел Попов, также снят с поста и уволен с военной службы.Судьба российских воиновАппарату уполномоченного по правам человека в РФ в диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих – большая часть из них оказалась в плену, заявила на этой неделе российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Говоря о процессе обмена пленными между Москвой и Киевом, Москалькова отметила, что это "трудный процесс, но Минобороны и ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались".Невоенный Крымский мостСпикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в понедельник заявил, что Крымский мост не является объектом военного значения. Такое признание сделано из-за невозможности его поразить с целью сохранить остатки репутации ВСУ, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ботулизм в регионах РоссииНа этой неделе в России выявили 149 случаев заражения ботулизмом в трех регионах после заказа салата лобио, заказанную через сервис "Самокат". По делу о массовом отравлении были задержаны три человека: генеральный директор фирмы "Локалкитчен" (компания-изготовитель салатов) Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Всем им предъявлено обвинение. Позже был задержан четвертый фигурант – повар, который готовил и упаковывал салат из фасоли. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям.

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россия

кндр (северная корея)

вьетнам

крымский мост

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топ новостей недели, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), вьетнам, министерство обороны рф, татьяна москалькова, крымский мост, ботулизм