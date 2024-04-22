https://crimea.ria.ru/20240422/glavnoe-za-den-22-aprelya-1136760269.html

Главное за день: 22 апреля

Главное за день: 22 апреля - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Главное за день: 22 апреля

В Москве прошли переговоры президентов России и Азербайджана. Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше. Путин констатировал факт готовности... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T23:02

2024-04-22T23:02

2024-04-22T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Москве прошли переговоры президентов России и Азербайджана. Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше. Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил отношения России и Китая. Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы и закон о снижении акциза на российские игристые вина. Российские военные освободили Новомихайловку в ДНР – обстановка в зоне проведения спецоперации. В Карачаевске расстреляли полицейский наряд – двое погибли. В России зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры президентов России и АзербайджанаДвусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым."Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются", – сказал Путин.Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе. В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.Ответ России на размещение ядерного оружия США в ПольшеРоссия предпримет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит на своей территории ядерное оружие. Такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", – сказал Песков.Россия готова к мирному решению украинского вопросаПрезидент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", – сказал Песков.Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Зеленский также заявил о страхе коллективного Запада перед Россией.Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работыПрезидент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу."Сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере", – сказано в тексте документа.Акциз на российские игристые вина снизят с 1 маяС 1 мая ставки акцизов на произведенные в России игристые вина будут снижены до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно тексту документа, с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, будут снижены со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год – 129 рублей.Лавров оценил отношения РФ и КитаяРоссийско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично и всесторонне развиваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при российском внешнеполитическом ведомстве.Эти отношения продолжают динамично и всесторонне развиваться, демонстрируют высокую прочность и способность адаптироваться к быстро изменяющимся реалиям. Мы с китайскими друзьями едины в том, то наши связи находятся на беспрецедентно высоком уровне, переживают лучший период в своей истории", – заявил Лавров.Обстановка в зоне проведения спецоперацииВооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации, речь идет о Новомихайловке в Донецкой Народной республике."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", – добавили в российском оборонном ведомстве.За сутки российские военные отразили 16 контратак ВСУ и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 940 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства.В Карачаевске расстреляли полицейский нарядДвое полицейских погибли, еще один получил ранение в результате нападения на патрульный автомобиль в Карачаево-Черкесской Республике, где злоумышленник открыл стрельбу в сотрудников полиции и похитил оружие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело."Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов)", – говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.Зачетки и студенческие переведут в электронный форматВ России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства."Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода", – говорится в сообщении.

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https://crimea.ria.ru/20240422/o-mirnykh-peregovorakh-dolzhen-govorit-ne-zelenskiy--ekspert-1136757576.html

https://crimea.ria.ru/20240422/v-rossii-sozdadut-edinyy-reestr-advokatov-1136757939.html

https://crimea.ria.ru/20240422/germaniya-sorvala-postavki-bronetekhniki-ukraine-1136753751.html

https://crimea.ria.ru/20240422/glavnye-novosti-kryma-22-aprelya-1136759309.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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