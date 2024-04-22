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О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве - РИА Новости Крым, 22.04.2024
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T16:22
2024-04-22T16:22
2024-04-22T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым.Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Путин также подчеркнул, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.Глава государства отметил, что в Кремле очень рады видеть Алиева.В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.Азербайджанский лидер также поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), ильхам алиев, новости, москва, россия, политика, азербайджан, кремль
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
Переговоры президентов России и Азербайджана прошли в Москве
16:22 22.04.2024 (обновлено: 16:29 22.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым.
"Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются", – сказал Путин.
Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Путин также подчеркнул, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.
Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.
"Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что в Кремле очень рады видеть Алиева.
В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.
"Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии", – заявил Алиев.
Азербайджанский лидер также поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.