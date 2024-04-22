Рейтинг@Mail.ru
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240422/o-chem-govorili-vladimir-putin-i-ilkham-aliev-v-khode-peregovorov-v-moskve-1136753061.html
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве - РИА Новости Крым, 22.04.2024
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T16:22
2024-04-22T16:29
владимир путин (политик)
ильхам алиев
новости
москва
россия
политика
азербайджан
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136753364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69280d39a4de74a0cf648bae1a2e652a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым.Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Путин также подчеркнул, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.Глава государства отметил, что в Кремле очень рады видеть Алиева.В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.Азербайджанский лидер также поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
москва
россия
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136753364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f90f534e1fff60c0cd450dd3bf00563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ильхам алиев, новости, москва, россия, политика, азербайджан, кремль
О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве

Переговоры президентов России и Азербайджана прошли в Москве

16:22 22.04.2024 (обновлено: 16:29 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПереговоры президентов России и Азербайджана
Переговоры президентов России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым.

"Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются", – сказал Путин.

Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Путин также подчеркнул, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.
Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.
"Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что в Кремле очень рады видеть Алиева.
В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.
"Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии", – заявил Алиев.
Азербайджанский лидер также поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
 
Владимир Путин (политик)Ильхам АлиевНовостиМоскваРоссияПолитикаАзербайджанКремль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский
16:47Германия сорвала поставки бронетехники Украине
16:22О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве
16:09Действительно боятся России: Зеленский высказался о помощи Запада
15:52СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе
15:32Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку
15:14Сотрудник отряда "Крым-Спас" вытащил из-под колес КамАза мужчину
14:59ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров
14:48Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
14:39Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров
14:1916 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
14:12Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков
13:52Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая
13:36В Донбассе освобожден еще один населенный пункт
13:13Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль
13:06Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ
12:24В Севастополе шторм сдвинул причал: движение катеров приостановлено
12:08Вандалы повредили фонтан в центре Симферополя
11:53Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев
11:41Туристка пострадала на тропе Голицына в Судаке
Лента новостейМолния