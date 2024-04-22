https://crimea.ria.ru/20240422/o-chem-govorili-vladimir-putin-i-ilkham-aliev-v-khode-peregovorov-v-moskve-1136753061.html

О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве

О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве - РИА Новости Крым, 22.04.2024

О чем говорили Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве

Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T16:22

2024-04-22T16:22

2024-04-22T16:29

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе переговоров Ильхамом Алиевым.Российский лидер отметил увеличение товарооборота между двумя странами, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 6 миллиардов долларов. Путин также подчеркнул, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.Также российский лидер предложил президенту Азербайджана обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.Глава государства отметил, что в Кремле очень рады видеть Алиева.В свою очередь Алиев отметил вклад России в безопасность на Кавказе.Азербайджанский лидер также поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятия по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

москва

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азербайджан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ильхам алиев, новости, москва, россия, политика, азербайджан, кремль