https://crimea.ria.ru/20240411/glavnoe-za-den-11-aprelya-1136499828.html
Главное за день: 11 апреля
Главное за день: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Главное за день: 11 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T23:24
2024-04-11T23:24
2024-04-11T23:32
главное за день
новости
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
переговоры
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
режим кто
кабардино-балкария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер коснулся темы украинского конфликта, заметив, что Киев сам загнал себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя. Также Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины. ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России. Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины. На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктов. В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводка. Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин назвал удары Вооруженных сил России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать", – заявил президент.Российский лидер подчеркнул, что, исходя из гуманитарных соображений, ВС РФ не наносили таких ударов зимой, не желая "оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее". Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о нанесении ответного массированного удара по энергокомплексу Украины Кроме того, в военном ведомстве заявили об уничтожении почти 1000 украинских боевиков в зоне СВО за минувшие сутки, а также о ликвидации складов с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России11 апреля ФСБ пресекла теракт на объекте ВС РФ в Донецке. Его готовила террористическая ячейка, в которую входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии, координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Ранее в этот день ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. По данным ведомства, его собирался совершить иностранец. Подготовив компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, он проводил разведку у одного из еврейских учреждений столицы, при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Также в четверг на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии вводился режим КТО. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика.Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом."Украинцы украинцами. Но за украинцами... стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать", – заявил Лукашенко на встрече с журналистами.Он также прокомментировал создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией.На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктовВласти Харьковской области принудительно вывозят людей из 47 населенных пунктов."На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов", – сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводкаПредварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина."Регион отправил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что цифра предварительная, вода еще не отошла", – сообщил Паслер. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что средства, необходимые для восстановления регионов, пострадавших от половодья, есть, и "деньги будут незамедлительно выделены". Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома ВосточныйС космодрома Восточный 11 апреля успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля. Ранее пуск дважды был отменен. Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. "Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжелая. Это еще один этап в развитии космической отрасли России", – сказал президент.
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https://crimea.ria.ru/20240411/ukrainskaya-demokratiya-zelenskogo-istrebit-ukraintsev--zakharova-1136498016.html
https://crimea.ria.ru/20240411/ukraina-budet-unichtozhena-bez-mobilizatsii-zhenschin--deputat-verkhovnoy-rady-1136491109.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер коснулся темы украинского конфликта, заметив, что Киев сам загнал себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя. Также Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины. ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России. Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины. На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктов. В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводка. Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
Президент РФ Владимир Путин назвал удары Вооруженных сил России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
"Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать", – заявил президент.
Российский лидер подчеркнул
, что, исходя из гуманитарных соображений, ВС РФ не наносили таких ударов зимой, не желая "оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее".
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили
о нанесении ответного массированного удара по энергокомплексу Украины
Кроме того, в военном ведомстве заявили
об уничтожении почти 1000 украинских боевиков в зоне СВО за минувшие сутки, а также о ликвидации складов
с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ.
ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России
11 апреля ФСБ пресекла
теракт на объекте ВС РФ в Донецке. Его готовила террористическая ячейка, в которую входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии, координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Ранее в этот день ФСБ предотвратила
теракт в синагоге в Москве. По данным ведомства, его собирался совершить иностранец. Подготовив компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, он проводил разведку у одного из еврейских учреждений столицы, при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Также в четверг на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии вводился режим КТО
. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика
.
Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом.
"Украинцы украинцами. Но за украинцами... стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать", – заявил
Лукашенко на встрече с журналистами.
Он также прокомментировал
создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией.
На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктов
Власти Харьковской области принудительно вывозят
людей из 47 населенных пунктов.
"На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов", – сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводка
Предварительный ущерб
от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Регион отправил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что цифра предварительная, вода еще не отошла", – сообщил Паслер.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил
, что средства, необходимые для восстановления регионов, пострадавших от половодья, есть, и "деньги будут незамедлительно выделены".
Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный 11 апреля успешно стартовала
ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля. Ранее пуск дважды был отменен.
Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России.
"Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжелая. Это еще один этап в развитии космической отрасли России", – сказал президент.