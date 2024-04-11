https://crimea.ria.ru/20240411/glavnoe-za-den-11-aprelya-1136499828.html

Главное за день: 11 апреля

Главное за день: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Главное за день: 11 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T23:24

2024-04-11T23:24

2024-04-11T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер коснулся темы украинского конфликта, заметив, что Киев сам загнал себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя. Также Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины. ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России. Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины. На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктов. В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводка. Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин назвал удары Вооруженных сил России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. "Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать", – заявил президент.Российский лидер подчеркнул, что, исходя из гуманитарных соображений, ВС РФ не наносили таких ударов зимой, не желая "оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее". Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о нанесении ответного массированного удара по энергокомплексу Украины Кроме того, в военном ведомстве заявили об уничтожении почти 1000 украинских боевиков в зоне СВО за минувшие сутки, а также о ликвидации складов с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. ФСБ за день предотвратили несколько терактов в России11 апреля ФСБ пресекла теракт на объекте ВС РФ в Донецке. Его готовила террористическая ячейка, в которую входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии, координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Ранее в этот день ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. По данным ведомства, его собирался совершить иностранец. Подготовив компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, он проводил разведку у одного из еврейских учреждений столицы, при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Также в четверг на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии вводился режим КТО. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика.Лукашенко сделал заявление о мирных переговорах РФ и УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом."Украинцы украинцами. Но за украинцами... стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать", – заявил Лукашенко на встрече с журналистами.Он также прокомментировал создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией.На Украине принудительно эвакуируют десятки населенных пунктовВласти Харьковской области принудительно вывозят людей из 47 населенных пунктов."На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов", – сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.В Оренбуржье посчитали предварительный ущерб от паводкаПредварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина."Регион отправил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что цифра предварительная, вода еще не отошла", – сообщил Паслер. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что средства, необходимые для восстановления регионов, пострадавших от половодья, есть, и "деньги будут незамедлительно выделены". Тяжелая "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома ВосточныйС космодрома Восточный 11 апреля успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля. Ранее пуск дважды был отменен. Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. "Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжелая. Это еще один этап в развитии космической отрасли России", – сказал президент.

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https://crimea.ria.ru/20240411/seriya-atak-na-zaes-mnogokratno-usilila-risk-yadernoy-avarii--magate-1136493041.html

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https://crimea.ria.ru/20240411/ukraina-budet-unichtozhena-bez-mobilizatsii-zhenschin--deputat-verkhovnoy-rady-1136491109.html

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