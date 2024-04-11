https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terrakt-v-sinagoge-v-moskve-1136495978.html
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве - РИА Новости Крым, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:29
2024-04-11T21:29
2024-04-11T22:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
терроризм
москва
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог, приобрел компоненты для изготовления СВУ, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению СВУ", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-vooruzhennykh-sil-rossii-v-donetske-1136496282.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, москва, происшествия, новости
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
21:29 11.04.2024 (обновлено: 22:25 11.04.2024)