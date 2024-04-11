https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terrakt-v-sinagoge-v-moskve-1136495978.html

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве - РИА Новости Крым, 11.04.2024

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T21:29

2024-04-11T21:29

2024-04-11T22:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

терроризм

москва

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог, приобрел компоненты для изготовления СВУ, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению СВУ", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля

https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-vooruzhennykh-sil-rossii-v-donetske-1136496282.html

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, москва, происшествия, новости