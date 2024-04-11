Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terrakt-v-sinagoge-v-moskve-1136495978.html
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве - РИА Новости Крым, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:29
2024-04-11T22:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
терроризм
москва
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог, приобрел компоненты для изготовления СВУ, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению СВУ", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-vooruzhennykh-sil-rossii-v-donetske-1136496282.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, москва, происшествия, новости
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве

21:29 11.04.2024 (обновлено: 22:25 11.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог, приобрел компоненты для изготовления СВУ, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению СВУ", - говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах
Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 21:45
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактТерроризмМоскваПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния